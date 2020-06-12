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Украина может заниматься разработкой собственной космической легкой ракеты, — Андрей Длигач

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украина может заниматься разработкой собственной космической легкой ракеты, - Андрей Длигач
 
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У нашей страны уже сейчас есть возможность заниматься разработкой своей собственной легкой космической ракеты. У нас есть достаточно технологий и понимания для того, чтобы строить собственную ракету средней тяжести.

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» рассказал доктор экономических наук, футуролог, профессор Киевской школы экономики Андрей Длигач, информирует enovosty.com/news.

«При этом не обязательно строить космодром. Можно использовать другие космодромы, строить космодромы вместе с другими странами. Был у Украины и бразильский проект.Много чего мы можем реально делать. И пока еще у нас остается КБ «Южный» с тысячами квалифицированного персонала, который работал на международные заказы и сейчас находится в вакууме и у нас есть все шансы уже скоро потерять этот потенциал», — утверждает эксперт.

«Нам надо быстрее генерировать свою новую роль в космическом секторе. И я уверен, что Украина может это сделать, будучи одной из немногих космических держав. Сейчас есть всего десяток стран в мире, которые могут говорить на эту тему и могут заявлять свои амбиции в этой отрасли. Украина в их числе. Значит сам бог велел нам здесь приютить или варягов в виде новых «илонов масков», или может имеющегося уже «маска украинца» и активно развивать эту сферу.

Мы можем развивать не только ракетостроение, но и самолётостроение и вертолетостроение. На удивление в Украине есть конструкторское бюро, которое проектирует вертолеты практически для большинства мировых производителей. Украина вполне может заниматься и производством двигателей на мощностях предприятия «Мотор Сич». У нас есть много возможностей для реализации амбициозных проектов и развития в космической отрасли», — подчеркнул Андрей Длигач.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 286

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