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Ученые создали гематоэнцефалический барьер на чипе

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые создали гематоэнцефалический барьер на чипе
 
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Ученые пока не могут создать живую копию человеческого мозга.

Но исследователи из израильского университета имени Бен-Гуриона и медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе сделали нечто почти поразительное: на чипе они дублировали гематоэнцефалический барьер (BBB) ​​пациентов, используя собственные клетки людей. Чип BBB функционирует так же, как и у пациента. BBB блокируют токсины и другие посторонние вещества в кровотоке от попадания в мозг. Однако BBB также может предотвратить попадание потенциально терапевтических лекарств в мозг. Группа международных ученых собирала клетки крови у отдельных лиц и генетически модифицировала в стволовые клетки, которые они использовали, чтобы сделать нейроны, клетки кровеносных сосудов и клетки поддержки BBB. Они поместили эти различные типы клеток в микрожидкостные чипы, которые имитируют среду, в которой клетки взаимодействуют друг с другом и с кровью. Живые клетки образовывали функционирующие ВВВ, которые блокировали вход определенных лекарств. Важно отметить, что когда BBB-чип был получен из клеток пациентов с синдромом Аллана-Херндона-Дадли или болезнью Хантингтона, барьер функционировал так же, как и у пациентов с этими заболеваниями. Хотя ученые и раньше создавали гематоэнцефалические барьеры вне организма, исследователи сказали, что, по их мнению, впервые такая структура была создана из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, которые были получены от пациента, соответствовали ДНК пациента и имели характерный дефект болезни пациента. «Этот подход позволяет прогнозировать наиболее подходящее лекарство для мозга на индивидуальной основе», - говорят авторы проекта.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 115

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