Раскрыта тайна Южного лунного кратера

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Лунный бассейн Южного полюса — Айткен — самый большой кратер в Солнечной системе. Он образовался, когда астероид врезался в лунную поверхность. В новом исследовании ученые предположили, что останки этого астероида все еще находятся под древним кратером.

При анализе данных, собранных во время миссии НАСА по гравитационному восстановлению и внутренней лаборатории команда исследователей заметила аномалию между рельефом поверхности и гравитационным буксиром Луны. Так, ученые обнаружили большое количество странной массы под бассейном, недалеко от Южного полюса Эйткен. Они предположили, что это может быть металл, оставшийся от астероида, образовавшего кратер, и он до сих пор находится там, в мантии Луны, информирует enovosty.com/news.

Бассейн Южного полюса-Айткена, как следует из его названия, расположен вблизи южного полюса Луны. Он имеет овальную форму и составляет около 2 тыс. километров. Ученые считают, что кратер образовался 4 миллиарда лет назад.

Какова бы ни была масса, исследователи поделились, что вес бассейна снизится более чем на полмили. Они попробовали компьютерное моделирование больших ударов астероидов и обнаружили, что при правильных условиях куски железо-никелевого ядра могли быть рассеяны в верхней мантии.

Другое возможное объяснение аномалии — концентрация оксидов в этом районе. Оксиды могли образоваться, когда древний магматический океан Луны остыл и затвердел.

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Исследователи отметили, что более сильные удары астероидов могли происходить по всей Солнечной системе, но ни один из них не оставил следов, подобных тому, который упал на лунную поверхность, чтобы сформировать бассейн Южного полюса-Эйткена.