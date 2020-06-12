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Компания Huawei выпустила смартфон, который может измерять температуру тела (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания Huawei выпустила смартфон, который может измерять температуру тела (ВИДЕО)
 
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Honor Play 4 Pro, доступный только в Китае, имеет инфракрасный датчик для измерения температуры, расположенный на задней панели устройства.

Вы уже можете использовать свой смартфон для всего: от прослушивания музыки до оплаты обеда и выключения света, и теперь китайский технический гигант Huawei добавил в этот список еще одну возможность: измерять температуру, информирует enovosty.com/news.

Недавно представленный компанией Huawei Honor Play 4 Pro, доступный только в Китае, способен измерять температуру людей, животных и объектов с помощью инфракрасного (ИК) датчика, расположенного на задней панели телефона, как впервые сообщила Ars Technica.

Демо телефона, опубликованное в китайской социальной сети Weibo, показывает устройство, отображающее показание температуры после того, как оно было проведено возле головы или запястья человека.

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Согласно данным Ars Technica, телефон должен распознавать температуру от -20 ° C до 100 ° C.

Это не первый раз, когда технологические компании пытаются использовать возможности датчиков температуры для смартфонов. Например, Samsung Galaxy S4 2013 года включает в себя датчик температуры и влажности. Разработчик погодных приложений Robocat также выпустил аксессуар для смартфонов в 2014 году под названием Thermodo для измерения температуры воздуха. Но оба эти решения были направлены на определение температуры воздуха в помещении пользователя, а не на температуру кожи или тела.

Бесконтактные термометры, в которых используются инфракрасные датчики, такие как датчик в Honor Play 4 Pro, стали распространенным инструментом для мониторинга температуры в условиях пандемии COVID-19, особенно в Китае.

Тем не менее, эксперты выражают скептицизм по поводу точности таких бесконтактных термометров, которые оценивают температуру на основе тепла, исходящего от кожи человека, в отличие от обычных термометров, сообщает The New York Times. Это в первую очередь потому, что существует слишком много факторов, которые могут мешать правильному измерению, например, расстояние, на котором термометр удерживается от объекта.

Страны во всем мире проводили массовые проверки температуры в попытке сдержать пандемию коронавируса. Южная Корея, например, проводила проверку температуры у людей на избирательных участках, в то время как Италия использовала беспилотники, оснащенные датчиками тепла, для контроля температуры. Тем не менее, неясно, насколько эффективен скрининг температуры тела для сдерживания вспышки, поскольку не у всех инфицированных были симптомы в виде лихорадки.

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 82

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