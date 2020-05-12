Турция собирается запустить в серийное производство беспилотные «мини-танки»

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Автономные транспортные средства с дистанционным управлением работают с очень низким тепловым следом и выпускаются в электрических и гибридных моделях.

Между Управлением оборонной промышленности страны (SSB) и компанией ASELSAN было подписано соглашение о серийном производстве турецких вооруженных беспилотных наземных транспортных средств (UGV), также называемых «мини-танками», информирует enovosty.com/news.

Вооруженные беспилотники будут доставлены сухопутным войскам страны в рамках проекта, созданного в сотрудничестве между SSB, ASELSAN и другой турецкой компанией Katmerciler, сообщил глава SSB Исмаил Демир в своем аккаунте в Twitter.

Автономные транспортные средства с дистанционным управлением работают с очень низким тепловым следом и выпускаются в электрических и гибридных моделях. Автомобиль с усиленной системой подвески обладает превосходными характеристиками как для бездорожья, так и для дорожных условий.

«Проект включает в себя разработку и серийное производство беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют разведку, наблюдение, обнаружение целей, устанавливают системы вооружения и другие необходимые системы. Транспортные средства могут управляться дистанционно и работать автономно с превосходной мобильностью», — сказал он.

«Мини-танки» позволяют стабилизироваться в любых условиях вождения, имеют высокую огневую мощь, высокую скорость и мобильность, эффективную броню и выбор систем вооружения. Их усовершенствованные узлы связи позволяют устанавливать связь между спутником и другими боевыми объектами.

Платформа может быть настроена для использования тяжелого и легкого оружия и может быть соединена с транспортными средствами разведки, транспортными средствами для перевозки пациентов, транспортными средствами для перевозки грузов, ракетными платформами и десантными транспортными средствами.

Транспортное средство сможет отправлять информацию о своем окружении и целях, которые оно определило, в центральное командование, составляя карту региона и отслеживая окружающую среду во время патрулирования. Интегрированная в Стабилизированную усовершенствованную систему дистанционного оружия (SARP) ASELSAN, машина также сможет автоматически обнаруживать и уничтожать цели.

Источник: Defenseworld