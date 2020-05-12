Корпус морской пехоты США показал проверку радиолокационной системы AN/TPS-59 (ФОТО)

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Радар AN/TPS-59 - это единственный дальнобойный радар, способный работать в режиме 3D, с системой наблюдения за воздухом и баллистическими ракетами (TBM).

Корпус морской пехоты США опубликовал несколько фотографий обычной проверки радиолокационной системы AN/TPS-59 на комплексе противовоздушной обороны на станции морской пехоты Air Yuma, информирует enovosty.com/news.

Радар AN/TPS-59 — это единственный дальнобойный радар, способный работать в режиме 3D, с системой наблюдения за воздухом и баллистическими ракетами (TBM).

Согласно открытым источникам, AN/TPS-59 является транспортабельным твердотельным РЛС в L-диапазоне, который служит основным радиолокатором наблюдения воздушно-наземной целевой группы (MAGTF) ​​и интегрирован в общий AN/TSQ-263. Радар использует активное управление лучом по высоте и механическое управление по азимуту.

Трехмерная радиолокационная система оптимизирована для обнаружения и отслеживания целей, которые представляют серьезную угрозу для операций MAGTF. Радар используется морской эскадрой управления воздушным движением (MACS) во время длительных операций на берегу и является частью совместной архитектуры воздушной и противоракетной обороны театра.

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В настоящее время радиолокационная система развернута для непосредственной поддержки операций MAGTF.

AN/TPS-59 используется Корпусом морской пехоты США, Египта и Бахрейна.

Источник: Defence-blog