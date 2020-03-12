Компания Raytheon начнет производить системы обороны Patriot для Бахрейна
Контракт был заключен 31 января 2020 года.
Армия США заключила контракт с компанией Raytheon на сумму $551 млн на начало производства проверенной в бою системы ПВО Patriot для Королевства Бахрейн. Контракт был заключен 31 января 2020 года., информирует enovosty.com/news.
«ПВО Patriot обеспечит Королевство Бахрейн и 16 других стран по всему миру проверенной в бою системой, которая защищает граждан, инфраструктуру и вооруженные силы от широкого спектра угроз», — сказал Том Лалиберти, вице-президент по комплексной авиации и противоракетной обороне в Raytheon. «Patriot работает, спасая бесчисленное количество жизней и будет продолжать это делать в течение многих лет, потому что система постоянно тестируется, модернизируется и совершенствуется, чтобы опережать нарастающие угрозы».
Raytheon’s Patriot — самая передовая тактическая система противовоздушной и противоракетной обороны в мире, обеспечивающая защиту от всего спектра передовых угроз, включая самолеты, тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
С момента своего появления Raytheon’s Patriot использовался пятью странами в более чем 250 боевых сражениях против пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет. С января 2015 года Patriot перехватил более 150 баллистических ракет в боевых действиях по всему миру; более 90 из этих перехватов были связаны с недорогим семейством ракет «земля-воздух» производства Raytheon.
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Эти сражения стали возможными благодаря тому, что Patriot строился и модернизировался на основе более 3000 наземных испытаний и более 1400 летных испытаний.
Семнадцать стран закупили более 240 единиц Patriot.
Это приводит к глобальной общности. Страны с Patriot могут — и проводят — совместные тренировки. И при необходимости они могут действовать вместе в бою.
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Источник: Defence-blog