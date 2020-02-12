В США прошли испытания вертолета CH-53K: появилось яркое видео

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Вертолет CH-53K разработали и изготовили согласно строгих стандартов Корпуса морской пехоты США (USMC).

Отделение авиации Центра военно—морских вооружений поделилось уникальным видео, посвященным испытанию вертолета CH-53K King Stallion на военно-морской станции Air River Patuxent River, также известной как NAS Pax River, информирует enovosty.com/news.

Вертолет CH-53K разработали и изготовили согласно строгих стандартов Корпуса морской пехоты США (USMC). Он будет служить важнейшим наземным и морским логистическим соединителем. Также новое воздушное судно позволит Корпусу морской пехоты США и международным военным силам перебрасывать войска и технику с корабля на берег и на большую высоту, быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде.

Команда испытательных полетов CH-53K располагает самыми опытными инженерами, пилотами, сопровождающим и обслуживающим персоналом. CH-53K продолжает успешно выполнять ключевые этапы производительности, тестирования и производства. Новые вертолеты пролетели более 1200 летных испытательных часов, а CH-53K достиг ключевых рубежей в 2018 году, таких как полеты на большой высоте, при высокой температуре и ухудшении визуальной обстановки, и будет продолжать выполнять контрольные задачи, демонстрирующие непревзойденные возможности этого воздушного транспорта.

Вертолет CH-53K как нельзя лучше подходит для выполнения таких задач, как обеспечение гуманитарной помощью, транспортировка войск, эвакуация пострадавших (CASEVAC), поддержка сил специальных операций и боевые поисково-спасательные операции (CSAR). Независимо от миссии, воздушное судно обеспечивает высочайшую степень безопасности для его экипажа и пассажиров в любых условиях.

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Напомним, CH-53K King Stallion — это тяжелый транспортно-грузовой вертолет производства компании «Sikorsky Aircraft». В 2015 году совершил своей первый полет.

Источник: Defence blog