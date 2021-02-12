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Instagram будет блокировать аккаунты: подробности

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Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбительные сообщения

Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram будет блокировать аккаунты тех пользователей, которые отправляют оскорбительные сообщения или делают посты, разжигающие ненависть, информирует enovosty.com/news.

Ранее за подобные нарушения сеть Instagram блокировала на некоторое время отправку сообщений. Теперь же в Instagram сообщили, что будут принимать более серьезные меры, а именно «отключать учетную запись».

Instagram будет блокировать аккаунты: подробности

В Instagram подчеркнули, что под нарушениями правил сети подразумеваются оскорбления, антисемитские и расистские высказывания. В компании добавили, что будут отключать и новые учетные записи, если они будут создаваться для обхода правил отправки сообщений.

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С июля по сентябрь прошлого года сеть Instagram уже отреагировала на 6,5 млн случаев нарушения правил, в частности на сообщения по разжиганию ненависти.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 451

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