Instagram будет блокировать аккаунты: подробности

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Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбительные сообщения

Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram будет блокировать аккаунты тех пользователей, которые отправляют оскорбительные сообщения или делают посты, разжигающие ненависть, информирует enovosty.com/news.

Ранее за подобные нарушения сеть Instagram блокировала на некоторое время отправку сообщений. Теперь же в Instagram сообщили, что будут принимать более серьезные меры, а именно «отключать учетную запись».

В Instagram подчеркнули, что под нарушениями правил сети подразумеваются оскорбления, антисемитские и расистские высказывания. В компании добавили, что будут отключать и новые учетные записи, если они будут создаваться для обхода правил отправки сообщений.

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С июля по сентябрь прошлого года сеть Instagram уже отреагировала на 6,5 млн случаев нарушения правил, в частности на сообщения по разжиганию ненависти.