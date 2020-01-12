В Китае заработал самый большой радиотелескоп в мире

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Китае заработал самый большой радиотелескоп в мире В Китае заработал самый большой радиотелескоп в мире

Закрыть Отправить

С помощью сверхбольшого и сверхмощного телескопа ученые из разных уголков мира планируют анализировать формирование и развитие галактик и темной материи.

11 января Китай официально заявил о введение в эксплуатацию самого большого и самого чувствительного радиотелескопа в мире. Название нового сферического устройства — FAST, информирует enovosty.com/news.

На протяжении трех последних лет исследователи проводили многочисленные испытания данного изобретения. Полномасштабный же запуск произошел только тогда, когда все его характеристики достигли желаемого уровня или превысили его. Об этом заявил один из специалистов комиссии по развитию и реформам Китая Шен Жулин.

Планируется, что доступ к FAST будут иметь астрономы со всей планеты. Диаметр тарелки телескопа равен 500 метрам. Приемная же зона приравнивается к 30 футбольным полям, сообщают изобратеатели. Радиотелескоп поместили в земной глубокой впадине — карстовой впадине, расположенной в провинции Гуйчжоу.

С помощью FAST астрономы намерены заглядывать вглубь далеких галактик. Они хотят исследовать с его помощью процесс формирования и эволюции разных галактических скоплений и темной материи.

Читайте: В Китае зафиксирована первая жертва неизвестного ранее вируса

В СМИ просочилась информация, что на создание радиотелескопа было потрачено приблизительно 170 млн долларов США.