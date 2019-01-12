Китай выложил в Сеть видеозапись посадки космического аппарата на обратную сторону Луны

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Сотрудники китайского космического нацагентства выложили в интернет запись приземления своего корабля на невидимую для нас сторону Луны.

Посадка космического зонда «Чанъэ-4» на земной спутник (на его обратную сторону) выглядит так:, информирует enovosty.com/news.

Напомним, первая в истории человечества посадка на невидимую для людей часть поверхности Луны произошла 3 января.

В ходе данной миссии китайские ученые намерены совершить несколько экспериментов. В частности, космический зонд Китая будет фотографировать пейзажи обратной стороны Луны и анализировать ее почвенный состав.

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Также специалисты китайского космического госуправления намереваются организовать на нашем спутнике низкочастотные радиоастрономические эксперименты. Этому поспособствует отсутствие различного шума на «темной» стороне Луны.

Справка. Зонд «Чанъэ-4» запустили в космический полет более месяца назад. 3 января аппарат приземлился на дно большущего кратера. Это углубление именуют Бассейном Южного полюса – Эйткен. Сейчас зонд не способен выходить на связь с Землей напрямую, трансляция фото- и видеоинформации происходит через специального посредника. Им стал спутник-ретранслятор, который Китай запустил еще летом.