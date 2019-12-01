Первый Ан-148 продадут на аукционе

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Первый летательный вариант самолета Ан-148 решили выставить на аукционе.

В базе электронных торгов СЕТАМ появилась информация о предстоящей продаже первого в мире судна Ан-148. Этот лот обещают выставить во время аукциона 26 декабря текущего года, информирует enovosty.com/news.

Также заявлено и описание данного самолета. Согласно ему, серийный номер судна – 01-01, а регистрация — UR-NTA. Известно, что с 2013 года этот Ан-148 не эксплуатировался и имеет небольшие лакокрасочные повреждения, расположенные по периметру.

В качестве стартовой стоимости указана сумма в размере 177,1 млн грн. Гарантийный вклад составляет 8,9 млн грн. Один шаг торгов равняется 1,8 млн грн. На данный момент участвовать в аукционе выявили желание шесть человек.

Добавим, что выставленный на торгах Ан-148 был усовершенствован конструкторами до серийной версии. С 2009 по 2012 год он летал в рейсы «АэроСвит». С 2012 по 2013 год работал на компанию МАУ.

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Справка. Первый полет Ан-148 состоялся 17 декабря 2004 года. Данное судно рассчитано на транспортировку 83 пассажиров. Самолет может летать на расстояния до 4,4 тыс. километров.