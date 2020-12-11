Уникальное явление: Жители Земли первый раз за сотни лет увидят «Вифлеемскую звезду»

Главная » Последние новости » Новости технологий » Уникальное явление: Жители Земли первый раз за сотни лет увидят "Вифлеемскую звезду" Уникальное явление: Жители Земли первый раз за сотни лет увидят "Вифлеемскую звезду"

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В понедельник, 21 декабря, жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть очень редкое явление, которое называется "Рождественской" или "Вифлеемской" звездой.

Речь идет о сближении самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна. В ночном небе это будет выглядеть как одна большая яркая звезда, а явление будет видно с любой точки нашей планеты, пишет NBC News, информирует enovosty.com/news.

По словам астрономов, разделять планеты будут всего лишь 0,1 градуса или 1/5 ширины Луны.

Ранее настолько тесное сближение двух планет можно было наблюдать невооруженным глазом в 1226 году. В следующий раз близкое соединение планет наступит через 60 лет 15 марта 2080 года, а затем — только в 2400 году, уточняет EarthSky.

Такое явление называют «Рождественской звездой» потому что многие верят, что библейская история о Вифлеемской звезда могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.

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Также в NASA подчеркивают, что вечером с 15 по 18 декабря можно будет увидеть, как Юпитер и Сатурн движутся вместе. Для этого нужно обратить внимание на растущий полумесяц в западном небе спустя 45 минут после захода солнца. Наблюдать редчайшее явление можно будет через час после заката Солнца в любом уголке Земли. Период сближения будет длиться с 15 по 25 декабря, апогей придется на 21 число. Обе планеты достаточно яркие для того, чтобы их можно было разглядеть в сумерках.