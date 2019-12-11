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Компания по прокату электровелосипедов будет предлагать шлемы для предотвращения травм

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания по прокату электровелосипедов будет предлагать шлемы для предотвращения травм
 
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Стартап по запуску совместного использования электрических велосипедов Wheels заявил, что начнет предлагать своим клиентам шлемы в ответ на опасения по поводу травмирования.

Компания будет устанавливать шлемы на задних крыльях своих велосипедов, которые можно снять и надеть на время поездки, а затем прикрепить обратно к велосипеду. Шлемы будут иметь съемные вкладыши., информирует enovosty.com/news.

Шлемы Wheels, а также более ранняя программа конкурирующей компании по прокату скутеров Bird, обещающая раздать более 75 000 шлемов, выпускаются в связи с тем, что эксперты в области общественного здравоохранения и регуляторы бьют тревогу по поводу безопасности электрических велосипедов и скутеров.

Политики в городах от Сингапура до Парижа и Сан-Франциско начали тормозить электроскутеры, запрещая им ездить по тротуарам или накладывать ограничения, где и когда их можно использовать.

В последние годы инвесторы вкладывали деньги в компании, занимающиеся электрическими скутерами и совместным использованием электромобилей, гоняясь в основном за городскими жителями в предложении альтернативы прогулке, поездке на автомобиле или общественном транспорте. Ранее в этом году Boston Consulting Group сообщила, что дюжина компаний, работающих на электрических скутерах, привлекла 1,5 миллиарда долларов от инвесторов.

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Компания Wheels, соучредителем которой являются братья Джошуа Винер и Джонатан Винер, собрала около 90 миллионов долларов с момента своего основания в прошлом году.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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