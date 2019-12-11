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Индия собирается передать в Мьянму подводную лодку для противодействия Китаю

Главная » Последние новости » Новости технологий » Индия собирается передать в Мьянму подводную лодку для противодействия Китаю
 
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Вскоре Индия передаст Мьянме подводную лодку российского производства, что сделает ее первой в мире подводной лодкой для страны, ранее известной как Бирма.

Грядущая передача рассматривается как стимул для двустороннего сотрудничества в области обороны между двумя странами, и она поддерживает политику Индии по противодействию любым действиям, которые Китай может предпринять с Мьянмой., информирует enovosty.com/news.

Мьянма также планирует закупать аналогичные подводные лодки класса Кило из России. Ранее Бангладеш ввел в строй две подводные лодки класса Ming из Китая в 2016 году и планирует с помощью Китая построить базу подводных лодок в Кокс-Базар, городе на юго-восточном побережье Бангладеш.

3000-тонному судну под названием INS Sindhuvir 31 год, но оно хорошо обслуживается и регулярно ремонтируется. Оно прошло модернизацию в Hindustan Shipyard Limited в Висакхапатнаме.

Согласно некоторым источникам, Мьянма будет использовать лодку для обучения своих солдат таким образом, как родители покупают более старый автомобиль с несколькими вмятинами для своего подростка, чтобы он научился водить машину. В этом случае «уроки» будут в сложном искусстве подводных боевых действий. Это обучение должно произойти где-то в 2020 году.

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Некоторое обучение уже проводилось до аренды INS Sindhuvir. ВМС Индии обучают моряков Мьянмы в индийской школе подводников INS Satavahana в Визаге. В Янгоне (город в Мьянме, ранее известный как Рангун), Индия посылает мобильные подразделения, чтобы помочь обучать моряков.

С общей сухопутной границей более 1600 км, а также с общей морской границей, Мьянма и Индия находятся на север от Китая. Их берега составляют большую часть береговой линии в Бенгальском заливе. Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх стал первым индийским премьер-министром за 25 лет, посетившим страну в мае 2012 года. С тех пор Индия работает над расширением сотрудничества на всех фронтах со своим соседом на востоке.

Китай, как правило, является первой причиной, по которой любая страна в этом районе наращивает свои вооруженные силы, но в этом случае Индия и Мьянма имеют общего врага в различных повстанческих группировках, поражающих эти две страны. В январе «Таймс оф Индия» сообщила, что несколько повстанческих баз были уничтожены, и многие боевики были арестованы в результате совместных действий, известных как «Операция Восход».

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Армия Мьянмы уже борется против индийских повстанческих группировок, таких как NSCN (Хапланг), ULFA (I) и NDFB (S), а также отрядов Мьянмы, таких как Араканская армия и Армия независимости Качина.

В дополнение к подводному сотрудничеству, Индия оказывает другую военную поддержку Мьянме в виде морских патрульных самолетов и военно-морских катеров, легких артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и винтовок, а также некоторых вооружений и электронного оборудования.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 319

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