США планируют разрешить продажу некоторых технологий Huawei

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Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал согласие начать выдачу лицензий.

Администрация Трампа планирует выдать лицензии американским компаниям на поставку «нечувствительных товаров» китайскому технологическому гиганту Huawei, сообщает The New York Times. Это может помочь снизить напряженность в преддверии торговых переговоров, информирует enovosty.com/news.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал согласие начать выдачу лицензий.

Санкции, введенные в мае, требуют, чтобы американские поставщики получили правительственное разрешение на продажу процессорных чипов и других технологий Huawei Technologies Ltd., одному из крупнейших производителей смартфонов и оборудования для коммутации сетей.

Huawei, первый мировой технологический бренд в Китае, заявил, что потеря доступа к американским компонентам и поддержка таких технологий, как Google music, карты и другие сервисы Google, угрожают его продажам смартфонов. Американские поставщики процессорных чипов и других технологий утверждают, что могут потерять миллиарды долларов дохода.

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В докладе говорится, что американские и китайские переговорщики должны были встретиться в четверг в Вашингтоне для 13-го раунда переговоров, направленных на прекращение тарифной войны из-за положительного сальдо торгового баланса и технологических амбиций Пекина.

Белый дом отложил применение санкций, но основатель Huawei заявил, что ожидает их продолжения. Официальные лица США заявили, что Вашингтон разрешит продавать технологии компании Huawei, доступные из других источников.