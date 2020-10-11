КНДР создала собственную версию российского танка «Армата»

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Северная Корея представила усовершенствованную версию своего основного боевого танка во время военного парада в Пхеньяне рано утром в субботу по случаю 75-летия правящей партии страны.

Необычный предрассветный парад прошел в столице Северной Кореи Пхеньяне рано утром в субботу по случаю 75-летия правящей партии страны, информирует enovosty.com/news.

Впервые на выставке была представлена ​​новая модификация основных боевых танков местного производства, внешне похожая на российские основные боевые танки «Армата».

Сообщается, что модернизированный северокорейский танк получил новую систему реактивного бронирования, новую противотанковую ракетную систему, а некоторые эксперты указывают на возможность установки системы активной защиты.

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Источник: Defence-blog