КНДР создала собственную версию российского танка «Армата»
Северная Корея представила усовершенствованную версию своего основного боевого танка во время военного парада в Пхеньяне рано утром в субботу по случаю 75-летия правящей партии страны.
Необычный предрассветный парад прошел в столице Северной Кореи Пхеньяне рано утром в субботу по случаю 75-летия правящей партии страны, информирует enovosty.com/news.
Впервые на выставке была представлена новая модификация основных боевых танков местного производства, внешне похожая на российские основные боевые танки «Армата».
Сообщается, что модернизированный северокорейский танк получил новую систему реактивного бронирования, новую противотанковую ракетную систему, а некоторые эксперты указывают на возможность установки системы активной защиты.
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Источник: Defence-blog