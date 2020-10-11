Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)

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Согласно недавнему пресс-релизу Сил обороны Эстонии, Эстония получила первые две из 18 заказанных самоходных гаубиц K9 Kõu (Thunder).

В конце августа из Южной Кореи в Эстонию прибыли первые две 155-мм гаубицы К9, которые после доработки будут использованы в артиллерийском дивизионе 1-й пехотной бригады. Всего в течение трех лет в Эстонию прибудут 18 самоходных гаубиц, закупленных Силами обороны, информирует enovosty.com/news.

«Процесс, начатый два года назад, зашел так далеко, что мы можем начать техническую настройку оружия, чтобы полностью удовлетворить наши потребности. Это одна из самых важных оборонных закупок Сил обороны за последние годы, цель которой состоит в том, чтобы, прежде всего, укрепить средства ведения огня с закрытых позиций», — сказал министр обороны Юри Луйк.

«Эстония в сотрудничестве с Финляндией одновременно закупила важные системы вооружения и транспортные средства, такие как радары воздушного наблюдения. Мы закупили первую мобильную артиллерийскую установку K9 в Южной Корее, которая должна заменить 155-мм артиллерийскую установку 1-й пехотной бригады артиллерийской дивизии», — сказал подполковник Каарел Мяэсалу, командир Проекта закупок мобильной артиллерии.

К9 сейчас является одной из самых популярных самоходных артиллерийских гаубиц в мире. K9 Thunder был спроектирован и разработан Агентством оборонных разработок и Samsung Aerospace Industries для Вооруженных сил Республики Корея и в настоящее время производится южнокорейской компанией Hanwha Defense.

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«K9 — это хорошо адаптированная и современная система вооружения, подходящая для условий Эстонии, которая была представлена ​​в Южной Корее еще в 1999 году. Эта система вооружения также хорошо вписывается в климат Эстонии, потому что в Южной Корее, как и в Эстонии, есть четыре сезона и большие перепады температур», — добавил подполковник Мяэсалу.

Всего Эстония закупит 18 мобильных единиц на общую сумму 83 миллиона евро, включая обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части.

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Источник: Defence-blog