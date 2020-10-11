РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

11.10.2020 г.
22:05Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)
17:30КНДР создала собственную версию российского танка "Армата"
10.10.2020 г.
21:45Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
20:21Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО)
13:4712-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете
08.10.2020 г.
14:00Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов
07.10.2020 г.
23:30Крошечный буксир ВМФ США «взорвал» социальные сети и получил прозвище «самого маленького корабля американского флота»
Все новости технологий

Аналитика

09.10.2020

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Уже в конце октября украинцы будут избирать новую власть на местах. На этот раз местные выборы пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил ...
03.10.2020

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Новый взрыв кровопролития в Закавказье по линии противостояния Армения-Азербайджан был ожидаемым, но оказался неожиданным, хотя первые ласточки нынешней ...
30.09.2020

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
"Зеленый принтер" хоть и сбоит непрерывно, работая в аварийном режиме, но не перестает выдавать на-гора разного рода нормотворческий трэш под внешне ...

Последние новости

11.10.2020 г.
22:30 Королева Летиция в очередной раз появилась на публике в ярком и стильном наряде (ФОТО)
22:05 Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)
22:00 Компания Toyota запустила в продажу свой самый дешевый кроссовер (ФОТО)
19:00 Япония планирует увеличить количество баз для истребителей F-35
17:30 КНДР создала собственную версию российского танка "Армата"
17:00 Украина значительно нарастила экспорт электроэнергии
14:10 Волонтерам удалось спасти собаку, которая полгода просидела в шахте закрытого завода
13:30 Украинским водителям напомнили о штрафах за грязные или скрытые автономера
12:35 Семья фермеров держала под Харьковом в трудовом рабстве девять человек – прокуратура
12:35 Дональд Трамп в прямом эфире использовал ненормативную лексику (ВИДЕО)
12:17 В Черном море вода стала красной и начала светиться ночью
11:30 Обновление водительских прав и техпаспорта в Украине: что делать со старыми документами
11:28 Лукашенко "проведал" арестованных оппозиционеров в СИЗО КГБ Беларуси
11:00 На США обрушился мощнейший ураган "Дельта" (ВИДЕО)
10:30 Зима в Украине в этом году будет совершенно аномальной, - синоптики
10:00 Не все больные COVID-19 заразны - ВОЗ
09:30 Шкарлет призвал украинские школы организовать для учеников дистанционное обучение
09:00 В Украине установили скоростной рекорд этого года: нарушитель разогнался до 251 км/ч (ФОТО)
08:30 Неутешительный прогноз: размер пенсий в Украине может сократиться на 20%, - эксперт
08:00 Медики выяснили, что COVID-19 способен проникать в мозг
07:43 Ким Чен Ын попросил прощения у народа КНДР: «Мне нет оправданий»
10.10.2020 г.
21:50 ТОП-10 самых интересных кроссоверов, которые официально не представлены в Украине
21:45 Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2
20:21 Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО)
19:52 Спецназ задержал экс-президента Киргизии. В Бишкек вошли военные, танки и БТР
18:30 Власти Беларуси позволили Сергею и Светлане Тихановским поговорить впервые за 4 месяца
16:35 Жесткого локдауна не будет, - Степанов о карантине в связи с COVID-19
14:53 Названы продукты, опасные при пандемии коронавируса
14:05 Кремль поддержал Лукашенко из-за страха потерять российские военные объекты в Беларуси - СМИ
14:03 Фото дня: В Чернобыле заметили бабочку размером с птицу (ФОТО)
13:52 Ученые обнаружили новые неприятные симптомы коронавируса
13:47 12-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете
13:44 СБУ нашла 32 украденные баржи Дунайского пароходства
13:02 Азербайджан заявил, что Армения применила в Нагорном Карабахе фосфорные боеприпасы
12:56 Украинки с детьми просят помочь им вернуться домой из лагеря беженцев в Сирии
12:51 За сутки госпитализировано 990 человек больных COVID-19, - Степанов
12:28 Трамп заявил о фальсификации выборов: 50 тысяч избирателей в Огайо получили ложные бюллетени
11:35 Нагорный Карабах: Как после обстрелов выглядит Степанакерт (ФОТО)
11:01 Российские пранкеры разыграли парламент Дании от лица Тихановской
10:47 Больницы столицы переполнены больными COVID-19
09:39 Курьез: страус присоединился к велогонке и почти победил (ВИДЕО)
09:28 ВОЗ подтвердила информацию о многих случаях повторного заражения COVID-19
09.10.2020 г.
23:27 Алиев признал прибытие в Азербайджан турецких истребителей F-16
20:02 Facebook заблокировал снимок лука. В чем суть "пикантной" ситуации
19:58 В Украине опять обновили зоны карантина. Кто покраснел?
19:11 Украинцы смогут бесплатно сдать тест на Covid-19 в частной лаборатории
18:56 В Украине появятся два новых праздника
18:52 В Украине изготовят экспериментальное лекарство против коронавируса
18:25 Без скрытых процентов: «ШвидкоГроші» поддерживает закон о прозрачных микрокредитах
17:32 Турция ответила на обвинения Макрона о переброске сирийских боевиков в Азербайджан
17:18 В Украине могут полностью перейти на григорианский календарь и не переводить часы
17:15 Премьера в Украине могут сменить этой осенью. Депутат рассказал, кому "светит" пост
17:10 Исход выборов мэра Харькова во многом зависит от состояния здоровья Кернеса,- Саакян
16:47 На выборах в Киеве все будет определяться в тройке Верещук-Притула–Пальчевский, - политолог Олег Саакян
16:32 В Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года
16:15 На Земле был самый горячий за всю историю сентябрь
16:13 В Украине появится необычный сервис для водителей
15:22 В Киргизии начались столкновения между протестующими: летят камни, прозвучали выстрелы (ВИДЕО)
15:19 Воздушные силы ВСУ пополнились еще одним модернизированным истребителем
15:09 Стало известно, когда в Украине введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Все новости »

Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Согласно недавнему пресс-релизу Сил обороны Эстонии, Эстония получила первые две из 18 заказанных самоходных гаубиц K9 Kõu (Thunder).

В конце августа из Южной Кореи в Эстонию прибыли первые две 155-мм гаубицы К9, которые после доработки будут использованы в артиллерийском дивизионе 1-й пехотной бригады. Всего в течение трех лет в Эстонию прибудут 18 самоходных гаубиц, закупленных Силами обороны, информирует enovosty.com/news.

«Процесс, начатый два года назад, зашел так далеко, что мы можем начать техническую настройку оружия, чтобы полностью удовлетворить наши потребности. Это одна из самых важных оборонных закупок Сил обороны за последние годы, цель которой состоит в том, чтобы, прежде всего, укрепить средства ведения огня с закрытых позиций», — сказал министр обороны Юри Луйк.

«Эстония в сотрудничестве с Финляндией одновременно закупила важные системы вооружения и транспортные средства, такие как радары воздушного наблюдения. Мы закупили первую мобильную артиллерийскую установку K9 в Южной Корее, которая должна заменить 155-мм артиллерийскую установку 1-й пехотной бригады артиллерийской дивизии», — сказал подполковник Каарел Мяэсалу, командир Проекта закупок мобильной артиллерии.

К9 сейчас является одной из самых популярных самоходных артиллерийских гаубиц в мире. K9 Thunder был спроектирован и разработан Агентством оборонных разработок и Samsung Aerospace Industries для Вооруженных сил Республики Корея и в настоящее время производится южнокорейской компанией Hanwha Defense.

Читайте: Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15

«K9 — это хорошо адаптированная и современная система вооружения, подходящая для условий Эстонии, которая была представлена ​​в Южной Корее еще в 1999 году. Эта система вооружения также хорошо вписывается в климат Эстонии, потому что в Южной Корее, как и в Эстонии, есть четыре сезона и большие перепады температур», — добавил подполковник Мяэсалу.

Всего Эстония закупит 18 мобильных единиц на общую сумму 83 миллиона евро, включая обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части.

Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО)

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtube
Посещений: 76

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Олег Саакян: Местные выборы это битва не только за земельный ресурс, но и за прямые финансовые ресурсы и возможности ими распоряжаться
Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Все статьи







Читайте также

Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15
 Гаубица армии США впервые сбила крылатую ракету
Армия США получила новейшую артиллерийскую установку Paladin M109A7 (ФОТО)
 Армия США заключила контракт с BAE Systems на новые самоходные гаубицы
ОБСЕ обнаружила российские “Грады” по линии отвода
 Наемники РФ маскируют "Грады" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка
Волонтеры: У боевиков сгорел пункт управления огнем, склад боеприпасов и гаубица
 В Украине тестируют новое мощное оружие (ФОТО)

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Британские ВВС успешно провели испытание электронной атаки с использованием роя дронов (2787)

КНДР создала собственную версию российского танка "Армата" (2004)

Крошечный буксир ВМФ США «взорвал» социальные сети и получил прозвище «самого маленького корабля американского флота» (1127)

12-летний школьник собрал дома ядерный реактор, заказав детали в интернете (1107)

Украина планирует закупить для армии турецкие боевые дроны Bayraktar TB2 (938)

В Китае презентовали электрический дрон для транспортировки людей (ВИДЕО) (835)

Северная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную "долететь до США" (ФОТО) (813)

Китай разрабатывает новую гаубицу на платформе танка Type 15 (719)

Израильская компания представила карманный разведывательный беспилотник (412)

Эстония получила первые самоходные гаубицы К9 (ВИДЕО) (72)

Армия

Беспилотный летательный аппарат RQ-7 «Shadow» (США)
Бронеавтомобиль МКС-1
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Реактивная система залпового огня «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Маккейн
Джон
Тука
Георгий
Александр
Харебин
Гончарук
Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес

Закат латифундиста Вадима Нестеренко: долги и уголовные дела «похоронят» Ristone Holdings?

Вагонным фарцовщикам – приготовиться!


Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Зима в Украине в этом году будет совершенно аномальной, - синоптики (14607)

В Британии жених и невеста хитро спрятали 250 гостей, чтобы не нарушать карантин своей свадьбой (ФОТО) (8391)

В моду входят платья для мужчин (ФОТО) (7706)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



Банковская тайна


help




bigmir)net TOP 100

 