Германия модернизирует боевые машины пехоты Marder
Немецкий производитель оружия Rheinmetall объявил, что он получил от немецкого Бундесвера контракт на модернизацию боевых машин пехоты Marder.
В рамках контракта Rheinmetall Landsysteme теперь будет поставлять Бундесверу более 170 приборов ночного наблюдения для БМП Marder. Заказ стоимостью около 28 миллионов долларов также включает материально-техническую поддержку, обучение и другие услуги. Поставка начнется в конце 2021 года и должна быть завершена к концу 2022 года., информирует enovosty.com/news.
Новый прибор ночного наблюдения для водителя — Spectus II. Он объединяет изображение с камеры усилителя остаточного света с изображением, созданным тепловизионным устройством, улучшая способность водителя видеть даже в условиях плохой видимости.
Кроме того, в системе есть камера заднего вида. Партнерами по сотрудничеству, участвующими в проекте, являются Rheinmetall Technical Publications и дочерняя компания Rheinmetall, Benntec Systemtechnik GmbH. В ответ на срочные оперативные потребности миссии ISAF в Афганистане, Rheinmetall ранее интегрировала Spectus I — предшественника Spectus II — в Marder 1 A5A1.
Этот контракт является продолжением успешных усилий по продлению срока службы БМП Marder. В декабре 2019 года вооруженные силы Германии заключили контракт с Rheinmetall на проведение комплексной модернизации части парка Marder. Более того, текущий контракт может привести к дополнительным заказам от клиентов как внутри страны, так и за рубежом, благодаря, например, бюджетному комитету Бундестага, дающему зеленый свет 7 октября 2020 года на закупку тепловизионного прицела для наводчика и стрелка. Помимо Германии, БМП Marder состоит на вооружении военных сил Чили, Индонезии и Иордании.
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Как разработчик системы, Rheinmetall обладает обширным опытом и знаниями во всех аспектах создания боевой машины пехоты Marder. Система вооружения впервые сошла с конвейера компании Rheinmetall Landsysteme GmbH в Касселе. Испытанная в боях и исключительно надежная, Marder еще некоторое время будет служить немецким мотопехотным подразделениям в качестве надежной рабочей лошадки, даже сейчас, когда количество новых БМП Puma, стоящих на вооружении немецких вооруженных сил, скоро достигнет 350.
Источник: Defence-blog