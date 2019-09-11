Китай опубликовал видео, показывающее сразу семь новейших истребителей J-20 в воздухе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай опубликовал видео, показывающее сразу семь новейших истребителей J-20 в воздухе (ВИДЕО) Китай опубликовал видео, показывающее сразу семь новейших истребителей J-20 в воздухе (ВИДЕО)

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Военно-воздушные силы Китая выпустили материал в рамках серии, посвященной 70-летию образования Китайской Народной Республики

На видео показало, как семь J-20 летят в строю, что указывает на новый этап гонки вооружений с США., информирует enovosty.com/news.

Китай выпустил видео, показывающее одновременный полет семи истребителей-невидимок J-20 в Чэнду. Видео позволяет предположить, что боевой самолет пятого поколения уже запущен в массовое производство.

В последнем рекламном видеоролике, выпущенном ВВС Народно-освободительной армии и переданном по государственному телевидению, семь истребителей J-20 летят строем в рамках учебной операции.

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Представленный в 2017 году тяжеловесный двухмоторный J-20 является самым совершенным боевым самолетом Китая. Благодаря низкому планерному плану радара, кожуху, покрытому поглощающим энергию материалом, и оружию, способному поражать цели вне зоны видимости, J-20 является конкурентом американского самолета F-35.

Четырехминутное видео — часть документального сериала, посвященного 70-летию Народной Республики и ее военно-воздушных сил. Ожидается, что самолеты J-20 примут участие в торжественном военном параде 1 октября.

«Это видео говорит о том, что ряд серийных J-20 поступил на вооружение и готов к бою», — сказал Сонг Чжунпин, военный комментатор из Гонконга.

Считается, что к концу прошлого года авиационная промышленная группа Чэнду построила около 20 самолетов J-20, но проблемы с двигателями реактивных двигателей задержали начало массового производства.

Китайские инженеры разрабатывали турбореактивные двигатели WS-15 с высокой тягой для J-20, но выполнение работ серьезно отставало от графика. В результате ожидалось, что самолеты сойдут с производственной линии в следующем году.

До того, как двигатели WS-15 с кодовым названием Emei были готовы, на J-20 устанавливали либо китайские WS-10B, либо российские силовые установки AL-31FM2 / 3, что уменьшало его маневренность на сверхзвуковых скоростях.

Последнее видео появилось через несколько дней после того, как США объявили о продаже 66 истребителей F-16V Тайваню.

Тем временем, США развертывают истребители-невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II в Азиатско-Тихоокеанском регионе и начали продажу истребителей F-35 дружественным странам. По словам генерала Чарльза Брауна, командующего Тихоокеанскими ВВС США, к 2025 году США и их союзники будут иметь в своем распоряжении 200 самолетов F-35.

Ранее в этом году Браун заявил, что Китай, который быстро наращивает свою военную мощь, представляет «экзистенциальную» угрозу для США, и что истребители F-35 являются контрмерой.

Япония купила в общей сложности 105 самолетов F-35A и 42 варианта F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой, что сделало Токио крупнейшим зарубежным покупателем самолета Lockheed Martin.