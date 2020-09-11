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Депутаты могут взять под контроль смартфоны и ноутбуки украинцев

Главная » Последние новости » Новости технологий » Депутаты могут взять под контроль смартфоны и ноутбуки украинцев
 
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Правоохранители без решения суда будут иметь безосновательный доступ к персональным данным украинцев

В Украине могут разрешить правоохранительным службам получать доступ к ноутбукам и смартфонам украинцев без решения суда. Группа из 13 депутатов (фракции «Слуга народа», «За майбутнє», «Довіра») предлагает ВРУ обязать телеком-операторов за свой счет устанавливать спецоборудование, что позволяет правоохранителям получать временный доступ к информации об абонентах, получения ими услуг, их продолжительность, содержание и маршруты передачи данных. Директор IT-компании «Berezha Security» Константин Корсун считает, что положения законопроекта о кибербезопасности имеет коррупционную составляющую и открывает огромное поле для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и власти, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, эксперт уверен в том, что такое новшество будет использовано в политической борьбе:

«Под лозунгами повышения кибербезопасности — наступление на свободу интернета. Это постоянная слежка за перепиской, серфингом, историей веб-браузеров политических лиц. Это однозначно будет направлено против протестного движения, против гражданских активистов, против антикоррупционеров. Им очень много лет не дает покоя, что они не могут полноценно его контролировать, не могут найти того негодяя, который критически высказался в Фейсбук в отношении того или иного вопроса. Конечно, они получают команды от политического руководства, они не любят, когда пишут о коррупции, о злоупотреблениях. Они хотят находить людей, которые распространяют и занимаются подобной активностью. Но общество сможет противодействовать подобному натиску посредством протестов, как уже делало в предыдущие годы», — резюмировал Корсун.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 292

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