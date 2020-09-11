Британская армия успешно провела испытания боевой бронированной машины AJAX AFV

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AJAX AFV - это полностью цифровая, полностью интегрированная разведывательная машина с новейшими технологиями стрельбы из 40-мм пушек

General Dynamics Land Systems-UK, бизнес-подразделение General Dynamics, недавно в первый раз провело испытания экипажа в режиме реального времени в MoD Pendine в Южном Уэльсе с участием экипажа британской армии, работающего с пушкой Ct40mm и цепным орудием 7,62 мм на борту своей боевой бронированной машины AJAX (AFV), информирует enovosty.com/news.

Mod Pendine является одним из 16 объектов, принадлежащих Mod и эксплуатируемых Qinetiq в соответствии с Соглашением о долгосрочном партнерстве.

AJAX AFV — это полностью цифровая, полностью интегрированная разведывательная машина с новейшими технологиями стрельбы из 40-мм пушек, предназначенная для оснащения бронекавалерийских полков британской армии.

Было проведено до 28 серий испытаний на дистанциях 500 и 800 метров. Испытательная группа GD использовала беспилотную авиационную систему (БПЛА) для съемки видеороликов.

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Группа испытаний GD работала с QinetiQ, Lockheed Martin UK, операторами военной техники и вооружения британской армии, а также с рядом членов проектной группы Министерства обороны и DE&S.

Команда Pendine Armory оказала GD поддержку, в первую очередь, в первую очередь в связи с инспекцией цепной пушки, прежде чем она была передана GD для установки на автомобиль, а также для ее очистки в течение испытательного периода.

Установка на диапазонах положительно сказалась на GD и MoDв плане удовлетворения их потребностей и проведения эффективных и результативных испытаний.

Источник: defence-blog