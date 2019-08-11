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Армия США в три раза увеличивает мощность лазерной пушки для сбивания крылатых ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Армия США в три раза увеличивает мощность лазерной пушки для сбивания крылатых ракет
 
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Армия США в три раза увеличивает мощность лазерного оружия, предназначенного для сбивания ракет и беспилотников

Армия США разрабатывает высокоэнергетические лазеры, предназначенные для ликвидации начиная ракет и минометов противника., информирует enovosty.com/news.

В ближайшие несколько лет армия планирует установить 50-киловаттный лазер на боевые бронированные машины Stryker для защиты военных от беспилотных воздушных систем противника, а также от ракет, артиллерии и минометов. 

Следующим шагом США была разработка и развертывание более мощныех 100-киловаттных боевых лазеров на тяжелых грузовиках, но с тех пор армия изменила свои планы, решив вместо этого использовать 250-300 киловаттный лазер, сообщает издание Breaking Defense.

Вместо разработки 100-киловаттного лазера, армия займется созданием более мощного направленного энергетического оружия для непрямой защиты от огня, нацеленной на противодействие крылатым ракетам.

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Боевые машины, вооруженные 50-киловаттными лазерами, как ожидается, будут готовы в 2022 году, а более мощный лазер, вероятно, будет в руках американских солдат к 2024 году.

Направленное энергетическое оружие является экономически эффективной альтернативой традиционным средствам противовоздушной обороны.

«Преимущество лазера в том, что у нас есть возможность неограниченной стрельбы по ракетам, артиллерии и минометах противника», — пояснил генерал-лейтенант Пол Островский. «Раньше мы сбивали дроны противника, ракетами за 100 000 долларов”. 

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Военно-морской флот также планирует оснастить свои эсминцы класса Arleigh Burke 60-киловаттным высокоэнергетическим лазером и интегрированной системой оптического ослепления с системой наблюдения, а ВВС работают над оружием для противодействия ракетам класса «земля-воздух» и «воздух-воздух».


Автор: Оксана Ельченко
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