Ученые создали фильтр, способный отделить нефть от воды

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Известно, что масло не смешивается с водой, но при совместном использовании две жидкости очень трудно разделить. Существует несколько способов очистки смешанной жидкости, однако они не достаточно эффективны. Американские ученые разработали специальный мембранный материал, помогающий раз и навсегда решить эту проблему.