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Ученые создали фильтр, способный отделить нефть от воды

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые создали фильтр, способный отделить нефть от воды
 
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Известно, что масло не смешивается с водой, но при совместном использовании две жидкости очень трудно разделить. Существует несколько способов очистки смешанной жидкости, однако они не достаточно эффективны. Американские ученые разработали специальный мембранный материал, помогающий раз и навсегда решить эту проблему.

Разработанная техника заключается в использовании двух лазеров для сканирования материала слой за слоем. Методика называется конфокальной лазерной сканирующей микроскопией. Когда два лазерных луча пересекаются, материал, отмеченный флуоресцентным красителем, светится. Для своего эксперимента исследователи использовали два красителя: один на масле в жидкости, а другой на волокнах мембраны. Техника позволила создать полное трехмерное изображение того, как капли масла распределяются по мембране. Это может обеспечить лучшее понимание того, как происходит разделение между нефтью и водой и каково на самом деле загрязнение. Исследователи полагают, что этот метод может также использоваться для изучения взаимодействия смешанных жидкостей и для наблюдения за разделением других видов смесей, таких как твердые частицы в жидкости.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 156

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