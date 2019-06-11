США разработали новую технологию перемещения в космосе: испытательный полет запланирован на июнь
Планетарное общество США вскоре протестирует новую систему космических перемещений. Солнечный парус LightSail 2 будет передвигаться благодаря давлению солнечного света.
Американское Планетарное общество разработало новую технологию космических перемещений. Уже в этом месяце ведомство запустит на околоземную орбиту зонд Prox-1 с солнечным парусом LightSail 2. Об этом сказано на официальном ресурсе Планетарного общества. Ожидается, что зонд с парусом на орбиту выведет ракета SpaceX Falcon Heavy. Запуск запланирован на 24 июня 2019 года. LightSail 2 будет передвигаться благодаря давлению солнечного света. В разложенном виде его площадь равна 32 кв. м, а толщина – лишь 4,5 микрона. Добавим, что в 2015 году парус LightSail 1 уже совершил успешное тестовое космическое путешествие. Тогда специалисты Планетарного общества убедились в работоспособности своей технологии. С помощью LightSail 2 ученые намерены проверить маневренность своего изобретения. Уже известно, что NASA намерено использовать парус в тандеме с аппаратом NEA Scout. Также предполагается, что LightSail поспособствует развитию производства спутников-кубсатов. Такие аппараты отличаются небольшими размерами и низкой ценовой политикой. Солнечный парус как раз не нуждается в увеличении кубсатов, ведь в сложенном виде он не больше буханки хлеба.