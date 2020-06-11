«Храбрый орел»: Новейший самолет ВВС Тайваня совершил первый полет (ФОТО)

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Воздушные силы Китайской Республики (ROCAF), официальное название ВВС Тайваня, провели продуктивный и успешный первый полет новейшего усовершенствованного учебно-тренировочного самолета.

10 июня AJT, названный «Юнг Инь» или «Храбрый орел», вылетел с авиабазы ​​Чинг Чуан Кан около 9 часов утра в сопровождении двух истребителей F-CK-1D Чинг-Куо и удерживал шасси на протяжении всего полета до успешной посадки., информирует enovosty.com/news.

Согласно Центральному информационному агентству (CNA), испытания в среду были первыми из трехдневного цикла испытаний, проведенных военно-воздушными силами, прежде чем официальный тестовый полет состоится 22 июня на авиабазе.

Ранее ВВС Тайваня заявили, что AJT уже прошел необходимые предварительные динамические и статические испытания, что позволило провести испытательный полет в конце этого месяца.

Журнал Scramble сообщает, что новый самолет с двумя двигателями впервые был замечен 2 июня 2020 года в AFB Ching Chuan Kang, где проводились испытания. К 2026 году AIDC планирует поставить 66 самолетов AT-5 в Чунг-Хуа-Мин-Го-Конг-Цзюнь (Воздушные силы Китайской Республики) для замены самолетов AT-3, которые ВВС планируют отправить на списание.

Источник: Defence-blog