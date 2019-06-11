На Луне обнаружено аномальное вещество
Под самым большим лунным кратером заметили необычное аномальное вещество. Возможно, это залежи металла, оставшиеся на спутник после падения астероида.
Под наибольшим кратером земного спутника астрономы зафиксировали необычное для этого места вещество. Ученые предположили, что им может оказаться металл, который остался на Луне после падения древнего астероида. Аномальное вещество было найдено специалистами Университета Бейлор, находящегося в Техасе. Ими было установлено, что под кратером, диаметр которого 2 тыс. км, прячется аномальное вещество. По своей структуре оно довольно плотное. В университете предполагают, что возможно, это какой-нибудь металл, который попал на Луну из-за столкновения с другим небесным телом. Исследователи создали даже компьютерную симуляцию, с помощью которой продемонстрировали, что в ядре астероида находились сталь и никель. Во время подлета к Луне они распылились в верхнем шаре лунной мантии. Позже частицы никеля и стали собрались в огромный кусок металла. Ученые сообщили, что этот аномальный объект на Луне в пять раз больше, нежели территория острова Гавайи. Существует, однако, и еще одна теория появления необычного металла под кратером Луны. Согласно ей, вещество представляет собой плотные оксиды, затвердевавшие на протяжении миллиардов лет. Происходил процесс еще в то время, когда земной спутник находился в расплавленном состоянии.