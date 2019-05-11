Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Рассвет который вы возможно не видели

Все фото »

Новости технологий

11.05.2019 г.
08:35Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)
10.05.2019 г.
22:00В Украине спроектировали плавучий мусорозавод (ФОТО)
19:30Ученые изобрели пластик, который можно повторно переработать
15:45Украинский школьник изобрел самый экологичный способ переработки резины
15:00В Сети показали запуск смартфона Redmi Note 7 в стратосферу на высоту 31 тыс. метров (ВИДЕО)
14:45Корпорация Apple приобретает новую компанию каждые две-три недели
13:09В США работают над созданием «Ниндзя-бомбы»
Все новости технологий

Аналитика

10.05.2019

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Украина в трибунале ООН обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, миссия МВФ в скором времени приедет в Украину, в страну вернулись миллионы ...
10.05.2019

Американские разборки в Земле Киевской

Американские разборки в Земле Киевской
Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о ...
10.05.2019

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, ...

Последние новости

11.05.2019 г.
18:50 Мир играет по новым правилам: Германия может отобрать Калининград, - мнение
18:06 Садовый нацелился на кресло премьера
17:48 Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег
17:45 Украина возобновила транзит нефти РФ
17:26 Важные правила пенсии: Как получить выплату от 10 тысяч гривен
17:18 В РФ придумали новую уловку с раздачей паспортов на Донбассе
17:14 В сети показали красноречивые фотографии Керченского моста
15:55 Почему Украина не будет отменять железнодорожное сообщение с РФ
15:44 Что Путин должен Эстонии и при чем здесь Крым, - российский политолог
14:42 "Считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?": Филарет укорил Епифания за недовольство
14:20 Полицейский убил водителя в Киеве. Первые подробности и спорные моменты (ВИДЕО)
14:01 9 мая 2019 года началась Третья мировая война, - историк
14:00 Закон об украинском языке: В суде поставлена точка
13:50 Минрегион изменил нормы качества асфальта для украинских трасс
13:01 Волкер о Донбассе: Российские боевики ухудшили жизнь русскоязычных, о которых они якобы заботятся
12:15 Определены главные причины возникновения «кома в горле»
11:20 Адвокат Трампа отменил визит в Украину
10:46 В Донецкой области вспыхнула теплоэлектростанция
10:25 Еще одна украинская платежная система получила статус международной
09:58 Сестры Вачовски снимают продолжение для фильма «Матрица»
09:03 В Хьюстоне тонны бензина вытекли в судоходный канал
08:35 Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)
08:15 ООС: Противник 12 раз обстрелял украинские позиции
00:07 Радикальную партию Ляшко поведет в Раду Верка Сердючка - нардеп
10.05.2019 г.
23:12 У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в отеле
22:30 Объездную дорогу Житомира планируют расширить до четырех полос
22:00 В Украине спроектировали плавучий мусорозавод (ФОТО)
21:20 Новорожденного сына принца Гарри назвали именем кота герцогини
20:58 ВСУ отвоевали часть оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
20:47 В команде Зеленского подготовили указ о роспуске Верховной Рады (ФОТО)
20:40 Алина Гросу поделилась подробностями девичника в Праге (ФОТО)
20:32 Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт
20:14 Венгерские шестерки Кремля не оставляют в покое Закарпатье, - Злой Одессит
20:00 Назвали простой способ защиты сердца от болезней
19:45 Reuters: Посольство Италии в Венесуэле предоставило дипломатическое убежище стороннику Гуайдо
19:30 Ученые изобрели пластик, который можно повторно переработать
19:12 Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО)
18:58 К пятой годовщине ареста Сенцова в Москве устроили акцию "Петля для Кремля"
18:51 ПриватБанк - удобный инструмент нажать на болевую точку власти, - эксперт
18:38 Компания Rolls-Royce разработала гибридную энергосистему для лазерного оружия
18:21 The Washington Times: Трамп повысил тарифы на китайский импорт
17:56 В Одессе совершено разбойное нападение на 77-летнего бизнесмена: несчастного били ногами и пытали утюгом
17:32 «Позвоните мне»: Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном
17:17 Супрун рассказала о продукте-"убийце" и как от него отказаться
16:50 В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
16:26 СБУ в столице блокировала деятельность крупной наркогруппировки
16:09 Филарет собирает архиереев ПЦУ, чтобы обсудить возможность восстановления Киевского патриархата под его руководством
16:07 Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины
15:52 В Украине подорожает оформление паспортов
15:45 Украинский школьник изобрел самый экологичный способ переработки резины
15:25 В России силовики "прессуют" издание, проводившее расследование трагедии в Шереметьево
15:15 В Украине предлагают изменить даты основания некоторых городов
15:08 Украинские военные моряки стажируются на британском разведчике, - Злой Одессит
15:00 В Сети показали запуск смартфона Redmi Note 7 в стратосферу на высоту 31 тыс. метров (ВИДЕО)
14:45 Корпорация Apple приобретает новую компанию каждые две-три недели
14:30 Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией
14:15 В Украине хотят ликвидировать знамениты автомобильный завод
14:00 В Киеве построят новую велодорожку длиной почти 8 километров
13:56 Водителей предупреждают о резком скачке цен на топливо
13:53 Вредна не только газировка: Три стакана сока в день повышают риск заболеваний сердца
Все новости »

Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Создатель корпорации Amazon Джефф Безос показал космический аппарат будущего. С его помощью он намерен отвозить астронавтов и различное оборудование на Луну.

Безос показал, как будет выглядеть новый лунный космический аппарат. «Наступило время вернуться на Луну», — сообщил миллиардер во время презентации макета в Вашингтоне. На мероприятии присутствовали потенциальные клиенты и менеджеры NASA, информирует enovosty.com/news.

Новинка получила название Blue Moon. Аппарат будет беспилотным и многоразовым. Инженеры оснастят его двигателем BE-7, способным развить тягу до 4,5 тонн.

Во время презентации было сказано, что лунный аппарат сможет доставлять на Луну полезные грузы, устанавливать четыре лунохода, а также выводить спутники на околоземную орбиту.

Читайте: Китайские ученые планируют построить базу на Луне до 2030

Масса Blue Moon составит 15 тонн. На момент прилунения аппарат будет весить на 3,1 тонну меньше.

Безос называет главной целью новинки – прилунение на южном полюсе спутника, ведь именно на этой местности в кратерах, скорее всего, располагаются ледовые залежи.

С помощью воды, сгенерированной с лунного льда, планируется получать водород, который в дальнейшем обеспечит аппарат дополнительной энергией.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 584

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Американские разборки в Земле Киевской
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"
Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Все статьи


Читайте также

Китайские ученые планируют построить базу на Луне до 2030
 Китай построит на южном полюсе Луны научную базу
Из-за метеоритов Луна теряет до 200 тонн воды в год
 РФ отстраняют от участия в космической гонке к Луне
Beresheet 2: Израиль снова попытается высадить на Луну свой космический аппарат
 Сегодня на Луну впервые сядет израильский космический аппарат
Астрономы опубликовали удивительные фото обратной стороны Луны (ФОТО)
 Австралийцы планируют добывать воду на Луне

Армия

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2
Бронетранспортер БТР-3У
Бронеавтомобиль Freccia (Италия)
Миномет КБА-48М
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
ГАЙДУК
Евгений
ЧЕРНЯК
Николай
ЛАГУН
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Все персоны    >>


ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД



Последние новости в соцсетях



bigmir)net TOP 100

 