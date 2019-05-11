Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)

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Создатель корпорации Amazon Джефф Безос показал космический аппарат будущего. С его помощью он намерен отвозить астронавтов и различное оборудование на Луну.

Безос показал, как будет выглядеть новый лунный космический аппарат. «Наступило время вернуться на Луну», — сообщил миллиардер во время презентации макета в Вашингтоне. На мероприятии присутствовали потенциальные клиенты и менеджеры NASA, информирует enovosty.com/news.

Новинка получила название Blue Moon. Аппарат будет беспилотным и многоразовым. Инженеры оснастят его двигателем BE-7, способным развить тягу до 4,5 тонн.

Во время презентации было сказано, что лунный аппарат сможет доставлять на Луну полезные грузы, устанавливать четыре лунохода, а также выводить спутники на околоземную орбиту.

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Масса Blue Moon составит 15 тонн. На момент прилунения аппарат будет весить на 3,1 тонну меньше.

Безос называет главной целью новинки – прилунение на южном полюсе спутника, ведь именно на этой местности в кратерах, скорее всего, располагаются ледовые залежи.

С помощью воды, сгенерированной с лунного льда, планируется получать водород, который в дальнейшем обеспечит аппарат дополнительной энергией.