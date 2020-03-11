Lockheed Martin похвасталась успешными испытаниями ракеты следующего поколения

Главная » Последние новости » Новости технологий » Lockheed Martin похвасталась успешными испытаниями ракеты следующего поколения Lockheed Martin похвасталась успешными испытаниями ракеты следующего поколения

Закрыть Отправить

Цели испытаний включали в себя подтверждение траектории полета ракеты, дальности и точности.

Поставщик оружия Пентагона № 1 Lockheed Martin Corp объявил, что он испытал ракету дальнего радиуса действия следующего поколения, разработанную для армейской программы Precision Strike Missile (PrSM) на ракетном полигоне White Sands, NM. , информирует enovosty.com/news.

«Сегодняшние летные испытания еще раз продемонстрировали надежность, точность и критические возможности, которые Lockheed Martin встраивает в PrSM», — сказала Гайлия Кэмпбелл, вице-президент по прецизионным системам стрельбы и боевых маневров в Lockheed Martin Missiles and Fire Control. «Ракета сработала точно так, как ожидалось, и успешно поразила цель с высокой точностью».

Цели испытаний включали в себя подтверждение траектории полета ракеты, дальности и точности, а также летальности боеголовки, интеграции пусковой установки HIMARS и общих характеристик ракеты.

«Этот второй последовательный успешный полетный тест PrSM компании Lockheed Martin подтверждает нашу ракетную технологию и уверенность в том, что Lockheed Martin обладает уникальными возможностями для предоставления этой важной, экономически эффективной возможности для удовлетворения приоритетов наших клиентов из армии США», — сказал Кэмпбелл.

Читайте: Великобритания и Франция завершили важные испытания ракеты Sea Venom

Система точного удара следующего поколения с надводным оружием предоставит расширенные возможности для нападения, нейтрализации, подавления и уничтожения целей на глубине поля боя и даст полевым артиллерийским подразделениям новые возможности.

Источник: Defence-blog