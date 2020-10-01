Турецкие силы безопасности готовятся получить на вооружение дроны-камикадзе Alpagu

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Турецкая оборонная компания STM объявила, что поставит БПЛА-камикадзе Alpagu силам безопасности до конца года.

Alpagu весит 2 кг и имеет малое радиолокационное сечение. Он отличается своей скоростью, нанося точечный урон целям. Дрон может нести достаточное количество взрывчатых веществ для нейтрализации своей цели, может действовать на очень большие расстояния, его легко переносить и его может использовать один солдат. Alpagu также обеспечивает значительный эффект внезапности и оперативное превосходство благодаря своему искусственному интеллекту и возможностям обработки изображений, и тихой доставке взрывчатого вещества, которое он несет к цели, информирует enovosty.com/news.

Будут разработаны версии Alpagu, которые будут запускаться из боевых дронов, таких как Bayraktar Akıncı и Anka. Кроме того, планируется выпуск 10-килограммового варианта Alpagu.

Дрон сможет интегрироваться с невооруженными платформами БПЛА, такими как Togan, у которых есть возможности дистанционного зондирования, обработки изображений и отслеживания. STM в настоящее время поставляет беспилотники-камикадзе Kargu силам безопасности Турции. «STM реализует концепцию использования, в которой Alpagu и Kargu смогут вместе использоваться для разных типов операций», — сказали в компании.

Источник: Defenseworld

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