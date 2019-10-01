Почти сто стран мира владеют военными беспилотниками: как это повлияет на войны будущего

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Сегодня у 95 стран есть военные беспилотники, что является огромным прыжком по сравнению с 60 странами, которые владели подобной технологией примерно десять лет назад

Количество стран, использующих военные беспилотниками резко возросло за последнее десятилетие, говорится в новом докладе, показывающем, что почти 100 стран успешно внедрили этот вид технологий в свои вооруженные силы., информирует enovosty.com/news.

В 2010 году только около 60 стран имели военные беспилотники, но с тех пор их число возросло до 95, сообщается в новом отчете нью-йоркского Бард Колледжа.

Дэн Геттингер, автор доклада, насчитал 171 различных типов беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире насчитывается не менее 21 000 беспилотных летательных аппаратов, но их число может быть значительно выше.

«Единственное, что очевидно, — это быстрое распространения беспилотных летательных аппаратов», — сказал изданию Инсайдер Майкл Хоровиц, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) по технологиям и национальной безопасности. Эксперт добавил, что среди стран, у которых есть доступ к технологии военных беспилотников, около 20 владеют вооруженными беспилотниками.

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Беспилотников становится все больше и больше

Ожидается, что распространение технологии беспилотных летательных аппаратов будет продолжаться, поскольку такие страны, как Китай, который сейчас является крупнейшим экспортером беспилотных систем, поставляет вооруженные беспилотники по всему миру. «Распространение беспилотников неизбежно», — сказал Горовиц, объяснив, что «беспилотники нынешнего поколения — это старт появления робототехники в вооруженных силах по всему миру».

Новые системы появляются с невероятной скоростью. «Я думаю, что дроны будут присутствовать во всех будущих сражениях», — сказал Гиттингер в интервью Insider, объяснив, что технология беспилотных летательных аппаратов способствует эволюции в войне.

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«Мы увидим активное использование беспилотников в зонах геополитической напряженности», — добавил он, отметив, что «как это происходит в Персидском заливе, Йемене и Украине. «

Дроны бывают самых разных форм, размеров и уровней сложности, и они стали важными инструментами как для стран, так и для негосударственных субъектов, таких как Исламское государство, талибан в Афганистане и поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене.

В последние месяцы военные беспилотники попали на первые страницы новостных изданий во всем мире, что подчеркивает важность беспилотных систем.

Например, за последние несколько недель американский MQ-25 Stingray, беспилотный заправочный комплекс, предназначенный для обслуживания американских авианосцев, завершил свой первый полет. Россия продемонстрировала свой новый беспилотник «Охотник», летевший рядом и с Су-57. Кроме того, Китай представил сверхзвуковой шпионский беспилотник и беспилотник-невидимку во время подготовки к празднованию Национального дня.

Но самый памятный инцидент — атака беспилотников на саудовские нефтяные объекты в начале этого месяца, когда добыча саудовской нефти была временно приостановлена. Нападение на НПЗ едва не вызвало вооруженный конфликт между США и Ираном. Президент Дональд Трамп планировал нанести удар по иранским ракетным и радиолокационным объектам в отместку, но в последний момент отменил атаку из-за опасений по поводу возможных жертв в Иране.