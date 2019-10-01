Ночной режим iPhone 11: все, что нужно знать о новой функции камеры

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Что делает новый ночной режим от Apple таким хорошим?

Фотосъемка в условиях недостаточного освещения с использованием старых смартфонов часто приводила к получению темных и размытых изображений. Разные производители смартфонов, такие как Google, Huawei и Samsung, попытались решить эту проблему, выпустив функции, позволяющие пользователям делать фотографии в условиях низкой освещенности, но, несмотря на то, что они казались хорошими, они не так хороши, как новый ночной режим на новых iPhone 11.

Что делает новый ночной режим от Apple таким хорошим? Профессиональный фотограф-путешественник Остин Манн сказал, что разработчики Night Mode «не использовали подход «сделай ночь похожим на день», как это делают некоторые их конкуренты». Вместо этого Night Mode делает все возможное, чтобы запечатлеть пейзажи так, как они задуманы: быть пойманным красивым способом, информирует enovosty.com/news.

Как это устроено

В ночном режиме на iPhone 11 используется широкоугольная камера, а на iPhone 11 Pro и 11 Pro Max еще и широкоугольные телеобъективы. Это связано с тем, что в режиме камеры используется оптическая стабилизация изображения, а также 100-процентные пиксели фокусировки, необходимые для анализа изображений.

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Ночной режим работает, снимая несколько изображений с разной экспозицией в течение заданного промежутка времени. Затем микросхема A13 внутри iPhone анализирует все изображения, проверяя их движение и четкость, а также отбрасывает слишком размытые изображения. Самые резкие изображения, которые остаются, затем объединяются в одно изображение, которое заставит фотографов, таких как Манн, сказать: «Я не могу поверить, что снял это с помощью своего телефона».

Как это использовать

Ночной режим автоматически активируется в тот момент, когда iPhone обнаруживает слабое освещение. Нажав на значок луны в верхней части приложения «Камера», пользователи также смогут получить доступ к настройкам ночного режима, что позволит им настроить временной интервал, необходимый для съемки фотографий.

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Практически невозможно отключить ночной режим навсегда. Пользователи, которые хотят отключить эту функцию, смогут сделать это отдельно для каждой фотографии, нажав на значок луны, а затем передвинув ползунок интервала времени влево до нуля.

Ночной режим позволяет анализировать условия освещения и рекомендовать необходимый интервал времени для получения выдающихся фотографий, но также позволяет пользователям регулировать временной интервал.

Пользователям также рекомендуется использовать штативы для снимков с более длительными временными интервалами, если они есть. Это сделано для минимизации дрожания и движения при съемке. В противном случае, пользователи должны сделать все возможное, чтобы держать руки устойчивыми, пока iPhone не закончит делать снимки.

Функция камеры Night Mode в линейке iPhone 11 – настоящий прорыв. (На фото: старший вице-президент Apple Фил Шиллер представляет iPhone 11 Pro с тройной камерой на презентации в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния)