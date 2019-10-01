NASA хочет совершить полет за орбиту Юпитера, чтобы увидеть космических кентавров
Специалисты космического агентства NASA планируют добраться до территории, расположенной между Юпитером и Нептуном. Именно там находятся астероиды-кентавры.
В США ученые из NASA сейчас всерьез рассматривают возможность запуска космического аппарата для исследования астероидов-кентавров. Данное событие может состояться уже спустя несколько лет, информирует enovosty.com/news.
Отметим, что кентаврами именуется целая группа астероидов, расположенных между орбитами Юпитера и Нептуна. Часто эти небесные тела имеют очень нестабильные и вытянутые орбиты, потому что пересекают орбиты сразу двух планет-гигантов. Первого астероида-кентавра ученым удалось увидеть в 1920 году. До сих пор ни один подобный астероид не был сфотографирован с близкого расстояния.
Уже в середине следующего года NASA намеревается запустить тестовую миссию, направленную на изучение космических кентавров, стоимостью 500 млн долларов. Полноценный же проект состоится в 2025-2026 годах либо де в 2028-2029 годах. Если учитывать такие сроки запуска зонда, он сможет добраться до орбиты Юпитера в 2030 году.