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Астрономы нашли планету с жидкой водой

Главная » Последние новости » Новости технологий » Астрономы нашли планету с жидкой водой
 
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Ученые нашли планету, на которой существует вода в жидком виде. Этот мир расположен не так далеко от нас – всего на расстоянии 31 светового года.

С помощью телескопа TESS астрономы открыли новую планету GJ 357 d. Эта планета располагается в обитаемой зоне звезды, информирует enovosty.com/news.

Астрономы установили, что на планете есть жидкая вода. По их мнению, она имеет густую атмосферу и, скорее всего, состоит из камня. Однако ее текстуру еще необходимо проверить.

GJ 357 d получает энергии от своей звезды ровно столько, сколько Марс от нашего Солнца. Поэтому специалисты считают, что она достаточно прогревается для потенциальной жизни. Существует и другой вариант развития событий. В случае отсутствия атмосферы на обнаруженной планете температура составляет всего -53 градуса по Цельсию.

Новая планета в 6,1 раз имеет большую массу, нежели наша родная Земля. С помощью телескопа TESS удалось также установить, что она оборачивается вокруг звезды каждые 55,7 земных дней.

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В ближайшее время ученые намерены выяснить более детальные подробности существования потенциально пригодной для жизни GJ 357 d.


Автор: Катерина Лукьянчук
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