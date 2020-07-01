ВМС Германии получили новый многоцелевой вертолет NH90 NTH Sea Lion

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Согласно служебному сообщению, 25 июня немецкий флот принял поставку нового многоцелевого вертолёта NH90 NTH Sea Lion.

«В среднесрочной перспективе он заменит Sea King Mk 41 и возьмет на себя его задачи, включая поиск и спасательные операции», — говорится в заявлении.

Также было отмечено, что новый NH90 в конфигурации NTH (Naval Transport Helicopter) может быть использован для разведки и что он имеет значительно больше датчиков, чем версия для армии — таких как навигационные устройства и 360-градусный морской РЛС наблюдения.

Всего было заказано 18 Sea Lion для военно-морского флота Германии, поставки которых, как ожидается, будут завершены в 2022 году. Выбор Sea Lion в качестве преемника Sea King Mk41 был сделан в марте 2013 года, а соответствующий контракт был подписан в июне 2015 года.

Благодаря своей многоцелевой способности и способности к росту, Sea Lion не только заменит флот Sea King Mk41 военно-морского флота Германии, но и значительно расширит его оперативные возможности. Управление полётом NH90 Sea Lion позволяет снизить нагрузку на экипаж благодаря высокой точности и простоте использования, что особенно важно при зависании над водой даже в плохих погодных условиях.

Немецкий военно-морской флот также недавно выбрал военно-морскую версию NH90 для замены своих 22 бортовых вертолетов Sea Lynx Mk 88A, которые эксплуатируются с 1981 года.

Пять стран уже используют NH90 в его военно-морской версии NFH (фрегатный вертолет НАТО) и отработали более 50 000 летных часов в ЮАР, гуманитарных и военных миссиях с 90 вертолетами, которые уже были доставлены.

«Heute wollen wir feiern. Ab morgen werden wir dann alle wieder hart arbeiten müssen, um den #SEALION zur Einsatzreife zu bringen. Das ist noch ein weiter Weg,» appelliert @chiefdeunavy#WIRSINDMARINE pic.twitter.com/3zD5ELkJuV — Deutsche Marine (@deutschemarine) June 25, 2020

Источник: Defence-blog