Ученые зафиксировали извержение массивного вулкана из космоса (ФОТО)

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Извержение вулкана Райкоке само по себе было историческим, но изображения, полученные из космоса, сделали его еще более уникальным событием. Астронавты на Международной космической станции засвидетельствовали извержение и сумели сделать снимки, когда пепел и вулканические газы поднялись из кратера.

22 июня произошло извержение вулкана Райкоке на Курильских островах, который распространил пепел и газы над северной частью Тихого океана. Извержение было на самом деле довольно неожиданным, потому что Райкоке является в основном дремлющим вулканом, а его последние извержения были в 1924 и 1778 годах, информирует enovosty.com/news.

Извержение, когда вулканический пепел и газы взорвались из его кратера шириной 700 метров, произошло около 4 часов утра по местному времени, и несколько спутников наблюдали за происходящим, когда шлейф шел на восток и был втянут в шторм в северной части Тихого океана.

Космонавты на МКС также стали свидетелями извержения вулкана и смогли сфотографировать вулканический шлейф, который распространяется в зонтичной области или в области, где шлейф перестает расти и начинает выравниваться с окружающим воздухом.

Кроме того, спектрорадиометр для получения изображений с умеренным разрешением НАСА также смог сделать снимок, когда большая часть пепла была сконцентрирована на западном краю факела, в то время как набор видимого инфракрасного радиометра также сделал снимок три часа спустя, когда пепел уже распространился и активность утихла.

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Вулканический пепел представляет серьезную опасность для самолетов, поскольку он содержит острые осколки вулканического стекла и камней. Таким образом, различные консультативные центры уведомили авиаторов, сообщив им, что вулканический пепел достиг высоты 13 километров, а некоторые части шлейфа – 17 километров.