Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer отметил годовщину начала эксплуатации

Главная » Последние новости » Новости технологий » Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer отметил годовщину начала эксплуатации Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer отметил годовщину начала эксплуатации

Закрыть Отправить

Тридцать пять лет назад в ВВС США был доставлен первый многоцелевой сверхзвуковой бомбардировщик большой дальности B-1B Lancer.

29 июня 1985 года, в 13:55, B-1B под названием Star of Abilene был первым бомбардировщиком, приземлившимся на авиабазе Дайс в Техасе в рамках авиашоу перед толпой из 45000 человек. Первоначальный оперативный потенциал был достигнут 1 октября 1986 года, и B-1B был переведен в состояние ядерной боеготовности, информирует enovosty.com/news.

Первоначально разработанный для ядерного потенциала, B-1 переключился на исключительно традиционную боевую роль в середине 1990-х. В 1999 году во время операции Allied Force шесть B-1 выполнили 2% ударных миссий, но сбросили 20% боеприпасов, а во время операции «Несокрушимая свобода» B-1 выполнили 2 процента боевых вылетов, сбросив при этом более 40% высокоточного оружия. B-1 почти постоянно использовался в боевых операциях над Афганистаном, Ираком и Сирией с 2001 года.

B-1 может нести крупнейшую обычную полезную нагрузку как управляемого, так и неуправляемого оружия ВВС США.

B-1 способен нести большую полезную нагрузку совместных противовоздушных ракет и большую полезную нагрузку в размере 900 кг. Кроме того, B-1 способен нести противокорабельную ракету дальнего радиуса действия, что даёт ей передовые возможности противостояния. Он также имеет расширенный набор средств самозащиты и способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью, чтобы усилить наступательные и оборонительные возможности.

Читайте: ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor

Даже сегодня В-1В эволюционирует как оружейная платформа. Самолет продолжает получать технологические усовершенствования и передовые противотанковые боеприпасы.

B-1 прошел долгий путь за первые 35 лет боевых действий, поддержал миссию ВВС и помог в сохранении свободы Соединенных Штатов. И спустя десятилетия B-1 продолжает развиваться, чтобы быть готовым к сегодняшней борьбе и завтрашним потребностям.

Источник: Defence-blog