Япония показала в действии современные боевые танки Type 10 (ВИДЕО)

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Type 10 - основной боевой танк, построенный Mitsubishi Heavy Industries для Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF).

Сухопутные силы самообороны Японии продемонстрировали способность своих новых передовых основных боевых танков четвертого поколения, называемых Type 10, во время ежегодных учений с боевой стрельбой на полигоне Хигаси-Фудзи в Готембе в префектуре Сидзуока, информирует enovosty.com/news.

Type 10 — основной боевой танк, построенный Mitsubishi Heavy Industries для Сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF). Танк поступил на вооружение JGSDF в 2012 году и претендует на выдающуюся мобильность.

Type 10 — это новое поколение японских танков с улучшенными возможностями для борьбы с бронетехникой, мобильного удара и противодействия атаке подразделений специальной операции.

Согласно веб-сайту JGSDF, наиболее выдающаяся характеристика танка Type 10 заключается в его функции C4I (управление, связь, компьютеры и разведка). Это может быть включено в сеть GSDF для обеспечения обмена информацией между танками, а также подключено к наружной компьютерной сети пехоты «Система командного управления полка» для облегчения интегрированных военных операций с пехотными войсками.

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Боевой танк Type 10 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L44 с высокоскоростным и высоконадежным автоматическим погрузчиком. Вторичное вооружение Type 10 включает в себя один коаксиальный 7,62-мм пулемет Type 64, расположенный с левой стороны основного вооружения, и один 12,7-мм пулемет M2 HB, установленный на крыше, который можно направлять и стрелять изнутри.

Корпус танка снабжен модульной керамической композитной броней, обеспечивающей защиту от выстрелов из реактивных гранат (РПГ), метательных снарядов и противотанковых ракет. Дополнительные модули могут быть легко удалены и установлены для изменения уровня защиты. 4-тактный 8-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением мощностью 1200 л.с. развивает максимальную скорость 70 км / ч.

Институт технических исследований и разработок приступил к разработке Type 10 в 2002 финансовом году, завершил создание прототипа к концу 2006 финансового года и проводит эксплуатационные испытания с 2007 финансового года. После 2008 финансового года были проведены практические испытания, включая стрельбу и сетевые тесты, а разработка была завершена в конце 2009 финансового года.

Также стало известно, что Сухопутные силы самообороны Японии запрашивают дополнительные 12 танков Type 10, согласно документу под названием «Программы обороны и бюджет Японии» за 2020 год.

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Источник: Defence-blog