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Первую в истории киносъемку полного солнечного затмения выложили в открытый доступ (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Первую в истории киносъемку полного солнечного затмения выложили в открытый доступ (ВИДЕО)
 
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Специалистам удалось оцифровать первую в истории видеосъемку солнечного затмения. Зафиксированное на пленке событие произошло в 1900 году.

В Сети обнародовали первое полное солнечное затмение, запечатленное на камеру человеком. Киносъемка показывает нам событие, произошедшее 28 мая 1900 года. Об этом сообщается на официальном онлайн-ресурсе Королевского астрономического общества, информирует enovosty.com/news.

В оцифровке видеозаписи были задействованы специалисты Института кино Британии.

Автором записи является иллюзионист из Британии Невил Маскелайн. Запечатлеть, как исчезает солнечный диск, он смог во время экспедиции в Северную Каролину.

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Иллюзионист Невил входил в состав астрономической общественной организации. Данной записью он хотел продемонстрировать миру, что кинематограф будет способствовать развитию науки. Знал бы он, что в современном мире за каждым научным событием следят видеокамеры.

Справка. Чтобы оцифровать данную запись, экспертам Национального архива Британского института кино пришлось сканировать по отдельности каждый кадры. Собрав все изображения, специалисты сделали из них одно видео. Видеозапись с разрешением 4К теперь доступна каждому желающему.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 9

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