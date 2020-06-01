Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

01.06.2020 г.
15:00На вооружение армии США впервые поступили серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams
14:21Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики
12:20Япония показала в действии современные боевые танки Type 10 (ВИДЕО)
31.05.2020 г.
15:09Астронавты показали отсек Crew Dragon, в котором находится груз для МКС (ВИДЕО)
30.05.2020 г.
16:47В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО)
29.05.2020 г.
07:30Эстония готовит революцию в военном деле: перспективный беспилотник Type-X
28.05.2020 г.
15:00ВВС Германии, Франции и Испании создают истребитель нового поколения
Все новости технологий

Аналитика

29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...
29.05.2020

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро ...
29.05.2020

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Мировой рынок нефти находится в шоковом состоянии из-за стремительного снижения спроса на фоне пандемии COVID-19. Многие нефтеперерабатывающие заводы ...

Последние новости

01.06.2020 г.
17:05 В Украине 1 июня выпал снег: интенсивный снегопад занес популярное туристическое место
16:46 В украинских хранилищах накопилось около 18 млрд кубов газа
16:34 ДТЭК Ахметова своими агрессивными тарифными аппетитами потопит очередного президента, на этот раз Зеленского – Войцицкая
16:28 Возродить ВМФ "новыми фрегатами" у РФ не получилось, - Злой Одессит
16:03 В Кабмине назвали условия возобновления ж/д сообщения
15:46 В Украине дефицит внешней торговли сократился в 33 раза
15:28 Остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился на 10%
15:02 Доходы украинских банков выросли на 39%
15:00 На вооружение армии США впервые поступили серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams
14:40 Королева Елизавета II впервые после объявления карантина появилась на публике
14:21 Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики
14:20 ТОП-5 автомобильных марок, которые украинцы покупали в мае
14:00 В лесах на Киевщине расцвели редкие орхидеи из Красной книги (ФОТО)
13:40 Эскалация напряженности в Китае может стать препятствием для глобальных фондовых рынков, - Reuters
13:33 Цена на популярный овощ резко сокращается
13:27 Беспилотник боевиков атаковал позиции украинских военных
13:20 Украинцам показали, как выглядят камеры, фиксирующие превышение скорости
13:00 1 июня - Международный день защиты детей: история праздника
12:40 Зима летом: в Карпатах в первый день лета выпал снег (ФОТО)
12:33 Новый тип коронавируса теряет силу, - итальянские медики
12:29 Жители Забайкалья продемонстрировали свое отношение к Путину (ФОТОФАКТ)
12:20 В Украине пропроизошло землетрясение
12:20 Япония показала в действии современные боевые танки Type 10 (ВИДЕО)
11:00 Кравчук рассказал, во сколько Украине обошелся отказ от ядерного оружия
10:59 Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины
10:55 Что может убить коронавирус за несколько минут
10:34 В РФ детским врачам предложили перевестись в уборщики
10:21 Украина и МВФ: Украинцам обещают не поднимать тарифы на электроэнергию
10:18 В НБУ рассказали, что делать, если в банках нарушаются права
10:00 В России назвали два способа смещения Путина
09:29 Трамп в бункере и комендантский час. Что происходит в США
08:28 Сегодня в Украине смягчают карантин: что можно делать с 1 июня?
08:21 Аваков рассказал о наказании для участников стрельбы в Броварах
08:19 В Китае вакцина от коронавируса прошла испытание на людях. Её признали безопасной
08:09 Новые правила в Киеве: Как начали наказывать нарушителей скоростного режима
31.05.2020 г.
22:53 Пункт пропуска "Тиса" удалось разблокировать - Госпогранслужба
22:38 Медведь-гризли забрался в багажник машины и стащил крекеры (ВИДЕО)
18:09 Украинский танковый завод взял на работу экс-милиционера, который призывал ввести в Харьков "русские танки-избавители"
17:37 Коронавирус в США: более 24 тысяч новых случаев заражения за сутки
17:37 "Гиркин намеренно сказал о расстрелах ложь, чтобы избежать ответственности за пытки", - мама убитого по приказу Гиркина 19-летнего студента КПИ Юрия Поправки
17:11 С 1 июня в Украине заработает новая система автофиксации нарушений ПДД: детали
16:55 Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с огромной высоты и выжили (ВИДЕО)
16:20 Стратегия Ирана в отношении США - завершение мести за кровь Сулеймани, - официальное заявление
16:10 Количество инфицированных COVID-19 в России достигло 405 тысяч
15:58 Российские врачи признали, что принимали участие в боевых действиях на Донбассе (ВИДЕО)
15:50 Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании
15:30 Массовые протесты в США: четверо погибших, 13 полицейских получили ранения, в 25 городах комендантский час
15:09 Астронавты показали отсек Crew Dragon, в котором находится груз для МКС (ВИДЕО)
14:30 Мы вызвали зависть у всего мира и скоро высадимся на Марс - Трамп
14:17 Российские спецслужбы похитили украинского солдата из 95-й десантно-штурмовой бригады
14:07 Кризис в Италии: Деньги мафии как последний шанс для бизнеса
13:41 Рост напряженности между Вашингтоном и Пекином: США начали распродавать имущество в Гонконге
13:35 Коронавирус появился в Европе еще в ноябре - французские ученые
12:45 Забавные жирафы "выясняют отношения" в стиле кунг-фу (ВИДЕО)
30.05.2020 г.
23:04 Якутского шамана Габышева, который собирался "изгнать Путина" хотят насильно госпитализировать
22:15 Осьминога сфотографировали на рекордной глубине 7 километров (ФОТО)
21:47 В немецкой армии появятся раввины, имамы и православные священники
21:35 В Сети появилась смешная фотожаба про "тендер" на маршрутки в Броварах
21:15 Путин договаривается с Асадом о расширении российских военных баз в Сирии
17:08 20 городов в США охвачены массовыми беспорядками и протестами. Власти вводят режим ЧП, комендантский час и Нацгвардию (ВИДЕО)
Все новости »

Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики

Главная » Последние новости » Новости технологий » Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики
 
Печать Отправить на почту

 

 

Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС на первом пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX, перешли на борт космической станции.

Американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на Международную космическую станцию ​​на корабле Crew Dragon, присоединились к экипажу станции, информирует enovosty.com/news.

Читайте: В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО)

Crew Dragon стартовал к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В воскресенье корабль успешно пристыковался к станции в автоматическом режиме. Пока что неизвестно, сколько именно астронавты будут на орбите, но здесь важен один момент. SpaceX сняла многолетнюю монополию РФ по доставке людей на орбитальную станцию. Несмотря на язвительные заявление со стороны «космических экспертов» РФ, фактом остаётся то, что у РФ уже не получится выиграть в этих перегонах. По крайне мере, не в ближайшее время.

Конечно же, космическое агентство России «Роскосмос» отреагировало на запуск в космос корабля Crew Dragon. Глава российской государственной компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился к директору NASA Джеймсу Брайденстайну:

«Браво! Я знаю, насколько вы хотели, чтобы это великое событие было успешным. Я желаю NASA успешно закончить реконструкцию системы космического транспорта», — написал глава «Роскосмоса», который, также, оценил шутку Маска о батуте. Так, в 2014 году Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС и предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. После запуска ракеты на пресс-конференции журналист спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск. «Батут работает», — ответил со смехом Маск.

Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики

Американский президент Дональд Трамп во время запуска сделал довольно амбициозное заявление: «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо появлялись в истории».


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 313

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Все статьи


Читайте также

Астронавты показали отсек Crew Dragon, в котором находится груз для МКС (ВИДЕО)
 В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО)
Илон Маск пообещал, что научит Tesla Cybertruck плавать
 Илон Маск поставил более 1000 аппаратов ИВЛ в калифорнийские больницы
Эпическое ралли: компания Tesla обогнала по капитализации Boeing
 Рубеж в 1 миллион пройден: Илон Маск похвастался достижением Tesla
Илон Маск рассказал о лучшем конкуренте для нового американского истребителя F-35
 Илон Маск признался, что сомневался в успехе электропикапа Tesla Cybertruck

Новости технологий

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО) (1700)

Япония показала в действии современные боевые танки Type 10 (ВИДЕО) (1548)

Эстония готовит революцию в военном деле: перспективный беспилотник Type-X (954)

Астронавты показали отсек Crew Dragon, в котором находится груз для МКС (ВИДЕО) (681)

ВМС США собираются получить на вооружение торпеду нового поколения (505)

ВВС Германии, Франции и Испании создают истребитель нового поколения (493)

На вооружение армии США впервые поступили серийные танки M1A2 SEP V3 Abrams (441)

Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики (293)

Вооружение продолжается: Норвегия получила три новейших истребителя F-35 (198)

Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, - Данилов (148)

Армия

Бронетранспортер OT-64 SKOT (Чехия, Польша)
Танк «Меркава Mk.1» (Израиль)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Снайперская винтовка калибра 7.62-мм ВМ2 МП-УОС
Вся армия    >>

Персоны

Березовский
Борис
Лорак
Ани
Рыбак
Владимир
Наливайченко
Валентин
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Пользователей Сети поразил пес, который стал приемным отцом для бездомных котят (ВИДЕО) (13615)

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (8623)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) (8476)







работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 