Crew Dragon и конец монополии России: SpaceX уверенно покоряет новые высоты космонавтики

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Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС на первом пилотируемом корабле Crew Dragon Endeavour компании SpaceX, перешли на борт космической станции.

Американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на Международную космическую станцию ​​на корабле Crew Dragon, присоединились к экипажу станции, информирует enovosty.com/news.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

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Crew Dragon стартовал к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В воскресенье корабль успешно пристыковался к станции в автоматическом режиме. Пока что неизвестно, сколько именно астронавты будут на орбите, но здесь важен один момент. SpaceX сняла многолетнюю монополию РФ по доставке людей на орбитальную станцию. Несмотря на язвительные заявление со стороны «космических экспертов» РФ, фактом остаётся то, что у РФ уже не получится выиграть в этих перегонах. По крайне мере, не в ближайшее время.

А в эфире телеканала Россия24 продолжается истерика.

Эта истерика — омерзительнее всего.

Она омерзительнее тотального воровства и нового застоя, из-за которых мы отстаём всё больше.

Отсталость преодолеть гораздо легче, чем общестрановой комплекс неполноценности. pic.twitter.com/Iy8aK8A4Jo — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 31, 2020 Читайте: Программа пилотируемых полетов SpaceX подверглась критике в NASA

Конечно же, космическое агентство России «Роскосмос» отреагировало на запуск в космос корабля Crew Dragon. Глава российской государственной компании «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился к директору NASA Джеймсу Брайденстайну:

«Браво! Я знаю, насколько вы хотели, чтобы это великое событие было успешным. Я желаю NASA успешно закончить реконструкцию системы космического транспорта», — написал глава «Роскосмоса», который, также, оценил шутку Маска о батуте. Так, в 2014 году Рогозин, который тогда был вице-премьером и занимался ракетно-космической отраслью, написал, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС и предложил американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. После запуска ракеты на пресс-конференции журналист спросил директора NASA Джеймса Брайденстайна и Илона Маска, получили ли они уже реакцию России на запуск. «Батут работает», — ответил со смехом Маск.

Американский президент Дональд Трамп во время запуска сделал довольно амбициозное заявление: «Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо появлялись в истории».