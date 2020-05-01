На Донбасс отправлена новейшая бронетехника для ВСУ, — Укроборонпром (ВИДЕО)
Украина отправила на Донбасс в распоряжении 92-ой механизированной бригады ВСУ целую партию новейшей бронетехники, - заявили в Укроборонпроме.
На передовую отправится колона с новейшими БТРами, оснащенных пулеметами КТ726, которые были произведены на мощностях Укроборонпрома в Харькове, информирует enovosty.com/news.
По словам заместителя главы Укроборонпрома Мустафы Найема, предприятие Маяк теперь активно работает, производя конкурентную и современную продукцию. Несмотря на многочисленные попытки рейдерского захвата, завод «Маяк» удалось вернуть к жизни, восстановить и запустить производственные мощности.
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