На Донбасс отправлена новейшая бронетехника для ВСУ, — Укроборонпром (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » На Донбасс отправлена новейшая бронетехника для ВСУ, - Укроборонпром (ВИДЕО) На Донбасс отправлена новейшая бронетехника для ВСУ, - Укроборонпром (ВИДЕО)

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Украина отправила на Донбасс в распоряжении 92-ой механизированной бригады ВСУ целую партию новейшей бронетехники, - заявили в Укроборонпроме.

На передовую отправится колона с новейшими БТРами, оснащенных пулеметами КТ726, которые были произведены на мощностях Укроборонпрома в Харькове, информирует enovosty.com/news.

По словам заместителя главы Укроборонпрома Мустафы Найема, предприятие Маяк теперь активно работает, производя конкурентную и современную продукцию. Несмотря на многочисленные попытки рейдерского захвата, завод «Маяк» удалось вернуть к жизни, восстановить и запустить производственные мощности.

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