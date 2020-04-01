Компания Lockheed Martin получила контракт на производство 78 самолетов F-35 для армии США

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Контракт включает в себя строительство 48 боевых самолетов F-35A для ВВС США, 14 боевых самолетов F-35B для корпуса морской пехоты, 16 истребителей F-35C для ВМС США.

В рамках одного из крупнейших контрактов на самолеты F-35 компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 4 708 927 970 долларов на производство 78 боевых самолетов F-35 Joint Strike Fighter (JSF)., информирует enovosty.com/news.

Контракт включает в себя строительство 48 боевых самолетов F-35A для ВВС США, 14 боевых самолетов F-35B для корпуса морской пехоты, 16 истребителей F-35C для ВМС США.

Ожидается, что работы будут завершены к марту 2023 года. Об этом говорится в объявлении Министерства обороны США во вторник.

Контракт продвинет вверх оснащение американских военных самолетами F-35 и усилит JSF в качестве основного истребителя ВВС США, военно-морского флота и морской пехоты.

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В другом контракте, связанном с F-35, Lockheed Martin Aeronautics получила контракт на 202 млн. долларов на продолжение разработки, поддержки и производства сборок программного обеспечения, а также на проведение летных испытаний в поддержку самолета Joint Strike Fighter.

Источник: Defenseworld