Компания General Electric получила $215 млн за двигатели для самолета F/A-18

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания General Electric получила $215 млн за двигатели для самолета F/A-18 Компания General Electric получила $215 млн за двигатели для самолета F/A-18

Закрыть Отправить

Усовершенствованный двигатель F414 предоставляет расширенные возможности для боевых нужд следующего поколения.

Компания General Electric, которая производит некоторые из наиболее часто используемых в мире авиационных двигателей, получила заказ на сумму 215 миллионов долларов США на приобретение 48 двигателей и установочных устройств F414-GE-400 для военного самолета ВМФ Super Hornet F / A-18, информирует enovosty.com/news.

Ожидается, что работы по производству этих двигателей будут завершены к августу 2022 года.

На сайте компании говорится, что усовершенствованный двигатель F414 предоставляет расширенные возможности для боевых нужд следующего поколения. Усилие тяги до 18% и удвоенная мощность по сравнению с предшественником улучшенного двигателя F414 позволяют выполнять задания вовремя.

Усовершенствование двигателя F414 основано на проверенном опыте и обеспечивает повышенную тягу для совершенствования оружия класса «воздух-воздух», увеличения возможностей «воздух-поверхность» и усиления электрического воздушного удара.

Читайте: Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35

F414-GE-400 сочетает в себе проверенную надежность, ремонтопригодность и работоспособность, что обеспечивает Boeing F / A-18E / F Super Hornet тягу на 35% больше и значительное улучшение летно-технических характеристик, живучести и полезной нагрузки.

Его простая модульная конструкция надежна и проста в обслуживании. Двигатели F414-GE-400 приводятся в действие электронным ударным самолетом Boeing EA18G Growler, также работающим на ВМС США. F414-INS6 был выбран Индийским агентством по авиационному развитию (ADA) для оснащения MKII-версии легкого боевого самолета Tejas.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник: Defence-blog