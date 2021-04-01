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Береговая охрана Японии пополнила свой флот двумя новыми вертолетами H225

Главная » Последние новости » Новости технологий » Береговая охрана Японии пополнила свой флот двумя новыми вертолетами H225
 
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Airbus Helicopters, крупнейший в мире производитель коммерческих вертолетов, объявил во вторник, что Береговая охрана Японии (JCG) расширит свой флот двумя новыми вертолетами H225, доведя общий парк Super Puma до 17, включая два AS332 и 15 H225.

Согласно пресс-релизу компании, новые вертолеты присоединятся к растущему флоту для поддержки территориальных прибрежных операций, обеспечения безопасности, а также миссий по оказанию помощи при стихийных бедствиях в стране. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«От первой поставки Super Puma почти 30 лет назад до последних заказов на H225 мы высоко ценим постоянное доверие береговой охраны Японии к нашим продуктам и услугам», — сказал Гийом Лепринс, управляющий директор Airbus Helicopters в Японии. «Этот повторный заказ H225 укрепляет позицию вертолета в качестве ориентира для операций SAR и обеспечения безопасности».

H225 — новейший представитель семейства Super Puma компании Airbus Helicopters, который налетал более 5,7 миллионов часов в любых погодных условиях, предлагая лучшую в отрасли дальность полета, скорость, полезную нагрузку и надежность среди двухмоторных винтокрылых машин в данной категории по всему миру. Оснащенный современными электронными приборами и точным автопилотом, H225 предлагает выдающуюся выносливость и высокую крейсерскую скорость, а также может быть оснащен различным оборудованием для выполнения различных задач.

Около 30 вертолетов семейства Super Puma в настоящее время эксплуатируются в Японии гражданскими операторами и операторами государственных органов, а также Министерством обороны Японии для выполнения различных операций.


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