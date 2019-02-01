Стало известно, какая температура ночью на обратной стороне Луны

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Китайским астрономам с помощью космического аппарата «Чанъэ-4» удалось узнать, какая минимальная температура ночью на обратной стороне Луны.

Раньше ученые считали, что температура на Луне не опускается ниже 170 градусов по Цельсию с отметкой минус. Однако во время последних наблюдений удалось зафиксировать рекордную минимальную температуру на Луне, которая составила -190 градусов по Цельсию, информирует enovosty.com/news.

Один из китайских астрономов, изучавшим вопрос температуры на Луне, заявил, что температура поверхностного слоя почвы на противоположной стороне ночного светила ниже, чем было заявлено в информации, полученной американской миссией «Аполлон». Ученый отметил, что такие отличия могут быть связаны с тем, что почва Луны имеет отличия в зависимости от участка.