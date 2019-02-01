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Инженеры создали пластик-невидимку

Главная » Последние новости » Новости технологий » Инженеры создали пластик-невидимку
 
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Ученые из США сделали большой шаг вперед. Они смогли создать противоотражательное покрытие для пластика, делающие его невидимым.

Эта сенсационная разработка будет пользоваться большим успехом у разработчиков техники. Инженеры подчеркивают, что скоро такой пластик станет незаменимым при создании покрытия для телевизоров, очков, компьютерных дисплеев и прочей гарнитуры. Этот пластик отличается главной особенностью — избавляет поверхность от бликов, информирует enovosty.com/news.

Для его создания специалисты использовали тефлоновую пленку, которая покрыта наноразмерными порами. Покрывая поверхность пластика таким материалом между ним и реальностью получается разный угол преломления солнечного света. Как результат все становится невидимым. Эксперты также заявили, что этот пластик будут использовать для улучшения солнечных батарей беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).


Автор: Катерина Лукьянчук
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