Apple закрывает все свои магазины и офисы в Китае из-за эпидемии

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Компания Apple прекратила розничные продажи своей продукции в материковой части Китая на фоне распространения вирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса.

Магазины Apple, а также корпоративные офисы и контакт-центры в Китае не будут работать до 9 февраля, говорится в сообщении компании, которое приводит CNBC.

Технологический гигант сказал в своем заявлении в субботу: «Мы думаем о людях, наиболее пострадавших от коронавируса, и о тех, кто работает круглосуточно, чтобы изучать и сдерживать его», информирует enovosty.com/news.

«На основании последних советов ведущих экспертов в области здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры в материковом Китае до 9 февраля», — сказано в сообщении.

При этом интернет-магазин Apple в Китае останется открытым.

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Большинство производственных мощностей Apple находиться в Китае, компания считает его ключевым рынком. По данным CNBC, в декабре в Китае было отгружено 3,2 миллиона iPhone.

Напомним, от вирусной инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, скорость распространения остается критично высокой, по состоянию на 1 февраля умерли 259 человек. Число заболевших достигло почти 12 тысяч человек.