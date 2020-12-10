Южнокорейская компания разработает робота, который будет искать мины под водой

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Южнокорейская компания LIG Nex1 Co. разработает роботизированный миноискатель, который сможет оставаться на глубине сотен метров под водой более 20 часов.

Контракт на 11 миллионов долларов на разработку робота, способного автономно искать мины под водой, был присужден компании Управлением программы оборонных закупок (DAPA) в среду. Завершить разработку планируется к 2023 году, информирует enovosty.com/news.

Робот также может использоваться для отслеживания возможного проникновения противника, поддержки спасательных операций при морских авариях или сбора топографической информации о морском дне.

Южнокорейские военные в настоящее время используют системы звуковой навигации и определения дальности (SONAR) на пилотируемых судах или полагаются на визуальное обнаружение войск для обнаружения мин.

Источник: Defenseworld

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