В Китае родился первый гибрид свиньи и обезьяны

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В Пекине на свет появились свиньи, в теле которых присутствуют клетки макаки. Ученые верят, что таким образом они приблизились к созданию органов для трансплантации в лабораторных условиях.

В Пекине в Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии родились поросята с клетками обезьяны. Животные появились на свет доношенными, но прожили всего пару суток. Несмотря на это, ученые считают, что эксперимент очень важен для выращивания органов в лабораторных условиях, информирует enovosty.com/news.

Автором исследования был Тан Хай. Он заявил, что это единственный случай появления доношенных химер свиньи и обезьяны. По его словам, исследование является частью программы по созданию животных, которые бы могли выращивать органы для человека. Добавим, данная методика получила названия ксеногенного органогенеза.

На данный момент эксперименты с использованием генетического материала человека нельзя проводить на поздних стадиях эмбрионального развития. Поэтому китайцы воспользовались стволовыми клетками вида обезьян Macaca flavicularis.

Клетки макаки вводились пятидневным эмбрионам свиньи, а потом с помощью процедуры ЭКО модифицироваванные эмбрионы попадали в матку. Ученые определили, что клетки обезьяны мигрировали в печень, легкие, сердце, кожу и селезенку поросят.

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