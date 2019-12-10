Ученые: Человечество один раз уже смогло замедлить рост глобальной температуры

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Исследователи считают, что в истории человечества уже был этап, когда оно смогло замедлить повышение глобальной температуры. Произошло это благодаря Монреальскому протоколу.

Специалисты университета Нового Южного Уэльса считают, что люди однажды предотвратили резкое повышение глобальной температуры воздуха на планете. Позитивную роль сыграл Монреальский протокол, который был спроектирован в 1987 году, а в 1989 году вступил в силу. Целью этого документа была защита озонового слоя Земли, информирует enovosty.com/news.

Ученые создали модель, в ходе которой выяснили, что было бы в случае отсутствия Монреальского протокола. Сценарий оказался не утешительным. Эксперты считают, что в таком случае производство хлорфторуглеродов выросло бы на 3% и глобальная температура в середине 21 века увеличилась бы еще на один градус.

Справка. Хлорфторуглероды являются парниковыми газами, более опасными, нежели СО2. Благодаря их снижению Монреальский протокол не просто отстрочил глобальное потепление, но и устранил опасную озоновую дыру. Климатолог Ришав Гойял считает, что без запрета на данные вещества температура в Антарктиде увеличилась бы на 4 градуса до 2050 года.